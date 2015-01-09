Almanyalı Müslümanlar terörü kınadı



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin Köln'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tamamı vardı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İslam Kültür Merkezleri Birliği, İslam Konseyi, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi, İslam Toplumu Milli Görüş, ve Avrupa Türk İslam Birliği'nin yanında sivil toplum kuruluşu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği temsilcileri toplantıya katıldı. Avrupa Caferiler Birliği, Almanya Alevi İslam Birliği ve Türk Alman Yazarlar Birliği ise toplantıda temsil edilmedi, ancak desteklerini belirttiler.

Toplantıya ev sahipliği yapan DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bekir Alboğa, ortaklaşa hazırlanan basın bildirisini okudu. Alman basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Alboğa, Paris'teki saldırıyı kesin ve açık bir dille kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Paris'teki terör saldırısı hepimizi şoke etti. Özellikle Müslümanları derinden etkiledi. İnsanların ölmeleri, bir milletin bütünüyle yara alması ne İslam'la ne de dinle açıklanabilir. Bu eylemi sadece sert bir şekilde eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda korkulara kapılınmaması ya da bölünülmemesi için çağrı yapıyoruz. Bu şekilde İslam ve aynı zamanda tüm medeniyet kirli bir ortama çekilmiştir.”

Müslümanlar da endişeli

Almanya İslam Konseyi Başkanı Ali Kızılkaya, Almanya'daki Müslümanların da son zamanlarda kendilerine yönelik artan saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını, Paris'teki olayın bu korkuyu artırdığını belirterek şöyle konuştu:

“Endişelerimiz var tabi. Ama bütünleştirici, birlikteliğimizi sağlamlaştıran mesajlar da geliyor. Özellikle Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in bu tür saldırıları İslamla bağdaştırılamayacağına ilişkin sözlerini çok önemsiyorum.”

Basın toplantısına İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) adına katılan Murat Gümüş ise gençlik kolları aracılığıyla 80 bin Türk gencine ulaştıklarını belirterek, gençleri radikal akımlardan korumak için yaptıkları çalışmaları, “Biz Selefiliği tasvip etmiyoruz ve gençlere bunu alatıyoruz. Amacımız radikal akımları ortadan kaldırmak değil. Örnek şahsiyetler bünyesinde gençleri yetiştirmek. Tüm gereksinimlerinin dikkate alındığı programlar düzenliyoruz. Burada gençlerin mesleki perspektiflerine kadar geniş yelpazede çalışmalar yapılıyor” dedi.

İslam Kültür Merkezleri Birliği (VİKZ) Genel Sekreteri Seyfi Öğütlü ise topluma İslamiyet'in şiddetle bağdaştırılamayacağı olgusunun daha etkili bir biçimde anlatılması gerektiğini ifade ederek, “Topluma İslamiyet'in şiddet ve terörle ilgisinin olmayacağını daha etkili bir şekilde anlatmalıyız” şeklinde konuştu.

Büyük gösteriye hazırlanıyorlar

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner ise, "Bundan sonra izleyeceğiniz yolda bir değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya, “Bizim tutumumuzda bir değişiklik olmaz. Çünkü biz başından beri İslam'ın terörü tasvip etmediğini söylüyoruz” diye yanıtladı.

Basın toplantısına katılan tek kadın temsilci Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Genel Sekreteri Nurhan Soykan da saldırının Almanya’daki diyalog çalışmalarına zarar verdiğini belirterek, “Bu tür saldırılar çalışmalarımızı birden bire yerle bir ediyor. Ama zamanla yeniden düzeltiyoruz. Umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.

Almanya'daki Müslüman sivil toplum kuruluşları teröre mesafeli durduklarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri geniş katılımlı bir mitingle tüm dünyaya ilan edeceklerini de belirttiler.