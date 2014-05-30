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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan yeni mülteci açıklaması

Lübnan’da temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın daha fazla sayıda Suriyeli mülteci kabul edeceğini açıkladı. Ancak Bakan’ın verdiği sayı kafa karışıklığına neden oldu.

30 Mayıs 2014 15:35


Resmi bir ziyaret kapsamında Lübnan'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 10 bin Suriyeli mültecinin daha Almanya'ya kabul edeceğini açıkladı. Bakan, “Federal hükümet içerisinde, Almanya'da hâlihazırda bulunan 20 bin Suriyeli mülteciye ek olarak 10 bin mülteciyi daha, yani toplamda 30 bin mülteciyi kabul etme kararı aldık” dedi.

Ancak bu sayı kafa karışıklığına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı, Bakan'ın hâlihazırda yürüyen iltica başvurularına ilişkin olarak bu açıklamayı yaptığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü, "yeni bir mülteci alımının" ilan edilmediğini söyledi.

Yetkili federal mercilerin verilerine göre, geçen üç yıl süresinde 31 bin Suriyeli Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. Suriye'deki dramatik durum nedeniyle, federal yönetim ve eyaletler, konuyu haziran ayında yeniden ele almayı planlıyor.

Malî yardım sözü

Bakan Frank-Walter Steinmeier, Suriye'deki krizden büyük oranda etkilenen Lübnan'a da malî yardım sözü verdi. Yardımın beş milyon euro dolayında olması bekleniyor. Almanya, 2011 yılında Suriye'de çatışmaların başladığı günden bu yana yaklaşık yarım milyar euro insanî yardım yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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