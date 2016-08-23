T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya'dan vatandaşlarına tavsiye: Su ve gıda stoklayın

Almanya hükümeti yenilediği sivil savunma planında, Soğuk Savaş\'ın bitiminden bu yana ilk kez vatandaşlarına ulusal olağanüstü durumlara karşı su ve gıda stoğu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

23 Ağustos 2016 05:37

Almanya hükümeti, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana ilk kez vatandaşlarına ulusal olağanüstü durumlara karşı su ve gıda stoğu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Alman basını, uyarının Almanya İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sivil savunma planında yer aldığını yazdı.

Yeni sivil savunma düzenlemesinde, ulusal acil durumlarda kurtarma ekiplerinin her yere ulaşamaması ihtimaline karşı, vatandaşların kendilerine 5 gün yetecek kadar su ve 10 gün yetecek kadar gıda maddesi bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Belgede Almanya sınırlarında milli savunma gerektirecek bir saldırı ihtimalinin olmadığı, ancak yine de ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilecek tehditlerin gözardı edilemeyeceği, bu nedenle yeni bir sivil savunma planının gerekli olduğu belirtiliyor.

Yeni plan Çarşamba günü Alman bakanlara sunulacak.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada uyarıyı alaya alan paylaşımlar yapıldı.

Twitter'da Almanca #Hamsterkaufe (stoklama) etiketiyle talan edilmiş market görüntüleri paylaşıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bir okula yaptığı ziyarette de öğrencilere Almanya'nın su ve gıda rezervlerinin zehirlenmesi gibi bir durumda ya da petrol ve gaz kesintilerine karşı, cevap vermeye hazır olması gerektiğini söylemişti.

Bazı milletvekilleri planı "korku tellallığı" olarak niteleyerek eleştirdi.

Yeşiller Partisin'den Konstantin von Notz ise sivil savunma planının 1995'ten bu yana yenilenmediğini, bu nedenle güncellemenin mantıklı olduğunu söyledi.

Ancak Notz bu uyarıların terör saldırısı senaryolarıyla karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulunarak "Vatandaşların stok yapmasını gerektirecek boyutta bir saldırı olasılığı görmüyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaSoğuk SavaşBakanlığıAlmanAlmancaBakanı ThomasMaizierePartisin KonstantinNotz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24