Almanya'dan vatandaşlarına tavsiye: Su ve gıda stoklayın

Almanya hükümeti, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana ilk kez vatandaşlarına ulusal olağanüstü durumlara karşı su ve gıda stoğu yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Alman basını, uyarının Almanya İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sivil savunma planında yer aldığını yazdı.

Yeni sivil savunma düzenlemesinde, ulusal acil durumlarda kurtarma ekiplerinin her yere ulaşamaması ihtimaline karşı, vatandaşların kendilerine 5 gün yetecek kadar su ve 10 gün yetecek kadar gıda maddesi bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Belgede Almanya sınırlarında milli savunma gerektirecek bir saldırı ihtimalinin olmadığı, ancak yine de ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilecek tehditlerin gözardı edilemeyeceği, bu nedenle yeni bir sivil savunma planının gerekli olduğu belirtiliyor.

Yeni plan Çarşamba günü Alman bakanlara sunulacak.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada uyarıyı alaya alan paylaşımlar yapıldı.

Twitter'da Almanca #Hamsterkaufe (stoklama) etiketiyle talan edilmiş market görüntüleri paylaşıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bir okula yaptığı ziyarette de öğrencilere Almanya'nın su ve gıda rezervlerinin zehirlenmesi gibi bir durumda ya da petrol ve gaz kesintilerine karşı, cevap vermeye hazır olması gerektiğini söylemişti.

Bazı milletvekilleri planı "korku tellallığı" olarak niteleyerek eleştirdi.

Yeşiller Partisin'den Konstantin von Notz ise sivil savunma planının 1995'ten bu yana yenilenmediğini, bu nedenle güncellemenin mantıklı olduğunu söyledi.

Ancak Notz bu uyarıların terör saldırısı senaryolarıyla karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulunarak "Vatandaşların stok yapmasını gerektirecek boyutta bir saldırı olasılığı görmüyorum" dedi.