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Yaşam

Almanya'dan uyumlu Türk aileye ödül

Altı çocuklarının da üniversite bitirmesine imkan sağlayan Kahramanmaraşlı Çoktaş çifti Duisburg Belediyesi’nce örnek göçmen olarak ödüllendirildi.

11 Mart 2012 04:42

 

T24 - Altı çocuklarının da üniversite bitirmesini sağlayan Kahramanmaraşlı Kudret ve Kamil Çoktaş çifti Duisburg Belediyesi’nce örnek göçmen olarak ödüllendirildi. İşçi emeklisi çifte ödülünü yine bir Türk olan Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kocalar verdi.

Hürriyet'ten Adnan Akyüz'ün haberine göre, Almanya’ya 1960’lı yıllarda gelen Çoktaş çiftinin zor koşullarda çalışarak, altı çocuğunu da okuttuğunu söyleyen Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kocalar, “Bu örnek çifti hem kutlamak hem de onurlandırmak istedik. Kendileri çok zor şartlar altında çalıştılar. Yemediler, içmediler ama çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri için tüm olanaklarını seferber ettiler” dedi.

Göçmenlerin uyum sorunlarının daha fazla gündeme gelmesine karşın başarı hikayelerinin genelde görmezden gelindiğini ifade eden Kocalar, “Eğitimde aile önemlidir. Bu konuda ne genler ne de milliyet rol oynar. Ama göçmenleri töhmet altında bırakmak, nefret tohumları saçmak için birileri ön yargıları körüklüyor. Biz de belediye olarak örnek göçmenleri teşhir etmek istedik. Daha önce burada benzer bir tören yapılmadı. Sonuçta ben de göçmen kökenliyim. Bizim için olumlu örneklerin sergilenmesi çok önemli. Çoktaş ailesi Duisburg’un, Almanya’nın gurur kaynağıdır” diyerek duygu-larını dile getirdi

 

Okumayı koyun otlatırken öğrendi

 

Eşiyle birlikte uzun yıllar metal fabrikasında vinç kullandığını söyleyen Kamil Çoktaş ise, ödülden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Okumayı koyun otlatırken kendi başına öğrendiğini söyleyen Kamil Çoktaş, “Ama evlatlarımın hepsi okudu. Yüzümüzü kara çıkarmadılar. Örnek insanlar olarak yetiştiler” dedi. Çoktaş çiftin bir oğulları doktor, üçü mühendis, biri pazarlama uzmanı. Kızları ise bankada üst düzey yönetici.


 

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KahramanmaraşlıKudretKamil çoktaşDuisburg Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Kocalar

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