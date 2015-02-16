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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Ukrayna'da barış için yeni öneri

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da ateşkesin BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı bir kararla güvence altına alınmasını istedi.

16 Şubat 2015 12:46


Kolombiya'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Güvenlik Konseyi'nce alınacak ateşkes kararının Ukrayna'nın doğusunda durumun istikrara kavuşturulmasında katkı sağlayabileceğini savundu.

Steinmeier, "BM Güvenlik Konseyi'nin bu içerikteki bir tasarıyı kısa süre içinde ele almasını umduğunu" söyledi.

Öte yandan Rusya'nın birkaç gün önce gündeme getirdiği Ukrayna tasarısı üzerine uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Bu arada Ukrayna’da yürürlüğe giren ateşkes kararına büyük ölçüde uyulduğu bildirildi. Rusya Ukrayna'ya yaklaşık bin 800 ton yardım malzemesi taşıyan 14 yardım konvoyu gönderdi.

Yardım malzemelerinin ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk'ta dağıtılacağı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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