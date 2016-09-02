Almanya'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki iki günlük AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik askeri operasyonu konusunda uyarıda bulundu. Steinmeier, Türkiye'nin son günlerde Suriye'de daha aktif bir askeri rol almaya başladığını belirterek “Hepimiz Suriye topraklarında sürekli çatışmaların olmayacağı çıkarını gözetmeliyiz" şeklinde konuştu.

'Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var'

Steinmeier, Ankara'nın Suriye’deki askeri girişimlerinin Cenevre’de soruna siyasi bir çözüm bulunması yönündeki çabaları da zorlaştıracağına dikkat çekti. Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı olduğunu belirten Steinmeier, ancak Cenevre'de yürütülen Suriye barış görüşmelerinden çözüm çıkabilmesi için ülkedeki mevcut durumun daha da içinden çıkılmaz hale gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, yardım kuruluşlarının Halep'teki halkın ihtiyaçlarını gidermek üzere kente girebilmeleri için 48 saatliğine ateşkes ilan edilmesi talebini de yineledi. Steinmeier bu konuda ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerde çözüme ulaşacakları inancında olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin darbe girişimi ile hesaplaşması masaya yatırılacak

AB dışişleri bakanları, darbe girişimi sonrası Türkiye'nin iç politikasına yönelik de görüşmeler yapacak. Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier “Türkiye’nin darbe girişimi ile nasıl hesaplaştığını, darbenin gerçek ve sözde sorumlularına karşı nasıl tavır aldığı konusunda fikrimizi elbette ki beyan edeceğiz. Ve kuşkusuz bunlar yapılırken hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiğini de anımsatacağız“ ifadelerini kullandı.