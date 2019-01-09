Almanya'dan Türkiye'ye operasyon uyarısı

Alman hükümeti Türkiye'yi Suriye'ye olası bir askeri operasyondan uzak durmaya çağırdı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye'de "askeri bir çözüm" olamayacağını ve bunun "tüm Suriye toprakları için geçerli olduğunu" vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanlığından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü, askeri bir müdahalenin ülkedeki insani durumu daha da zorlaştıracağını belirterek Türk hükümetinin "son derece sorumlu bir şekilde davranmasının çok büyük aciliyet taşıdığını" söyledi. Tüm tarafları sorumluluk bilinci içinde hareket etmeye çağıran sözcü, şu an itibarıyla en önemli şeyin bu olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Salı günü Ankara'ya yaptığı ziyaret ve gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını da belirterek, bu görüşmelerin Suriye'deki sürecin "barışçı ve şiddetten uzak" şekillendirilmesi ve tüm taraflar için güvenli çözümler bulunmasına hizmet etmesini umduklarını kaydetti.

AFP/BK,HT

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