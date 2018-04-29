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BBC Türkçe

Almanya'dan Türkiye'ye karşı Gümrük Birliği hamlesi

Reuters haber ajansı, Almanya'nın Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarını durdurmasını talep edeceğini yazdı. Türkiye ile Almanya'nın bir süredir yaşadığı diplomatik gerginlik, Alman vatandaşı insan hakları savunuc

29 Nisan 2018 20:30

Reuters haber ajansı, Almanya'nın Avrupa Komisyonu'ndan, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarını durdurmasını isteyeceğini bildirdi.

Haber ajansının ulaştığını kaydettiği taslak metinde, Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarının Ankara'ya "yanlış mesaj" göndereceği belirtiliyor.

Metinde ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan, "hukukun üstünlüğüne saygı duyması" için Türkiye'ye ekonomik baskı yapması da isteniyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı. Almanya ise AB'nin en büyük üyesi.

Alman makamların kaleme aldığı metinde Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardımda, demokrasi ve hukukun desteklemesinin hedef alınması talep ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye mali yardımı durdurmayı gündemine alması gerektiği belirtiliyor.

Metinde, "Komisyon'dan Türkiye'ye yaptığı katılım öncesi yardımları daha anlamlı yöne kaydırmasını bekliyor" ifadesi kullanılıyor.

Türkiye ile Almanya'nın bir süredir yaşadığı diplomatik gerginlik, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasıyla daha da artmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Steudtner'in tutuklanmasının ardından "İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" demişti.

Gabriel'in açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

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