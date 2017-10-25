Almanya'dan Türkiye'ye 'Büyükada' uyarısı

Alman hükümeti, aralarında Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner'in de bulunduğu 11 insan hakları aktivisti hakkında bugün başlayan yargılama süreci vesilesiyle Türkiye'ye "hukuk devleti ilkelerine riayet etmesi" uyarısında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak insan hakları ile ilgili standartları karşılamakla yükümlü olduğu ve Türkiye'nin bu standartlara uyumuna göre değerlendirileceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Türkiye sürekli olarak yargının bağımsızlığına işaret etmektedir. Buna saygı duyuyoruz. Bu çerçevede İstanbul'da bugün yapılacak duruşmanın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından Peter Steudtner vakasında da cesaretlendirici bir işaret vermesini umuyoruz" dedi.

"Gazetecilerin tutuklanması korkutucu"

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler de "Belirleyici konu, yargılama sürecinin hukukun üstünlüğü ilkesine uygun, hızlı ve somut bir şekilde yürütülmesi, siyasi bir dava değil hukuki ölçütlere uygun bir yargı süreci olmasıdır" dedi.

Türkiye'de insan haklarının mevcut durumunu "son derece kötü" diye nitelendiren Kofler, "Bu sadece yabancı ülke vatandaşlarına yönelik keyfi tutuklamalar değil, aynı zamanda Türkiye'de son iki yılda on binlerce kişinin maruz kaldığı tahliyeler için de geçerli. Düşünce özgürlüğünün durumu ve gazetecilerin tutuklanması korkutucu" diye konuştu.

"Komplo teorileri derlemesi"

Duruşmayı izlemek üzere İstanbul'da bulunan Yeşiller partili Özcan Mutlu da Steudtner ve diğer insan hakları aktivistlerinin yargı sürecinin Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası oluşturabileceğini belirterek sanıkların tahliye edilmemesi durumunda ikili ilişkilerde gerilimin daha da tırmanacağı öngörüsünde bulundu.

Tüm tarafların ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamasının önemli olduğunu belirten Mutlu, savcılığın iddianamesini "komplo teorileri derlemesi"ne benzeterek "Bir hukuk devletinde hiçbir hâkim bunu kabul edemez" dedi.

"Türkiye'de keyfiyet sistemi hâkim"

Alman Avukatlar Birliği (DAV) de Türkiye'deki yargının durumunu eleştirdi. DAV Başkanı Ulrich Schellenberg, "Şu an Türkiye'de hukuk devleti standartlarının bulunmadığını söylemekte tereddüt etmiyorum. Bir keyfiyet sistemi hâkim. Almanya'da alışık olduğumuz bağımsız yargının Türkiye'de eksikliğini hissediyoruz. Gerçi Türkiye'de yasalar değiştirilmiş değil. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargıya müdahale yoluyla bağımsız yargıyı anlamsız hale getirmiştir" diye konuştu.

Alman aktivist Steudtner'in yargı süreciyle ilgili kaygılı olduğunu belirten Schellenberg, "Steudtner'e şans diliyorum. Umarım yargıç Türk yasalarını da baz alan bir karar verecek güç ve cesarete sahip olur" diye konuştu.

İnsan hakları savunucuları için "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.