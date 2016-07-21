Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki Alman vatandaşlarını uyardı. Dışarıda iken mutlaka geçerli kimlik bulundurulması gerektiği hatırlatılan Bakanlık duyurusunda, ‘her an ve her yerde sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği ve kimlik kontrolü yapılabileceği' belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı öncelikle Ankara ve İstanbul'daki meydanlarda ‘son derece dikkatli olunması gerektiğine' de duyuruda yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan edilmesiyle ilgili televizyon konuşmasında bu önlemin darbe girişimine karışan unsurların temizlenmesi açısından elzem olduğunu ve OHAL'ın demokrasiyi kısıtlamak değil korumak için kararlaştırıldığını söylemişti.