Almanya'dan THY kararı

Almanya hükümeti aldığı karar doğrultusunda, Türk Hava Yolları’nın Almanya varışlı uçuşlarında kabin ve kargoda evcil hayvan taşınmayacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya’ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz.”