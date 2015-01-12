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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya'dan Suriye'ye giden üç cihatçı öldü'

Almanya'nın Dinslaken kentinden Suriye'ye giden üç cihatçı çatışmalarda öldü. Öldürülenlerden birinin daha önce kesik başlarla pozlar veren Mustafa K. olduğu bildirildi.

12 Ocak 2015 13:21


"Spiegel" haber portalında yer alan iddialara göre, öldürülen cihatçılar "Lohberger Grubu" olarak biliniyordu. Grubun Suriye'de ölen diğer üyelerinin isimleri Hassan D. ve Marcel L. olarak açıklandı.

Güvenlik kaynaklarına göre Dinslaken'in Lohberger semtinden adını alan gruptan toplam 13 kişi Suriye'de savaşmaya gitmişti. Cihatçılardan "Abdullah Davut" kod adlı David G.'nin geçen yıl çatışmalarda öldüğü açıklanmıştı.

Yine Almanya'dan savaşmak üzere Suriye'ye giden Philipp B.'nin geçen yaz intihar komandosu olarak yaşamına son verdiği belirtildi.

'IŞİD'in cezaevinde gardiyanlık yapıyordu'

Spiegel'in haberinde, Marcel L.'nin IŞİD'in Batılı rehineler için kurduğu bir cezaevinde gardiyan olarak görev yaptığı iddiasına yer verildi. Bu cezaevlerinde tutulanlar sistematik olarak işkenceye tabi tutuluyor. Marcel L.'nin işkence seanslarına katılıp katılmadığı konusuna ise açıklık getirilmedi.

Almanya'da hafta sonunda IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle 24 yaşındaki bir şahıs gözaltına alınmıştı. Federal Savcılık, şahsın Dinslaken'daki evinin arandığını açıklamış, somut bir saldırı planı ya da hazırlığı olduğuna dair elde bir veri olmadığını duyurmuştu.

Gözaltına alınan Nils D.'nin 2013 yılının ekim ayında Suriye'ye gittiği ve örgüte katıldığı ileri sürülüyor. Şüphelinin 2014'ün kasım ayında Almanya'ya geri dönene kadar da örgütün saflarında olduğu iddia ediliyor. Nils D.'nin Amerikan istihbaratınca sağlanan bir bilgi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Nils D.'nin intihar komandosu Philipp B. ile akraba olduğuna dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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