Almanya'dan sonra Hollanda'dan da Patriotlara vize çıktı

Almanya'dan sonra Hollanda da Türkiye'ye Patriot füzeleri ve askeri personel gönderilmesine onay verdi.

Associated Press'in haberine göre, Hollanda hükümeti iki füze bataryasının Türkiye-Suriye sınırına gönderilmesine onay verdi.

2+2+1 formülü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre NATO, Ankara’nın Patriotlar konusunda “ABD de destek vermeli” ısrarından kaynaklı sorunu çözmek için değişik formüller üzerinde çalışıyordu. Öne çıkan formülün “3+1” yöntemi olduğu belirtilmişti. Buna göre Türkiye’ye Almanya iki, Hollanda da bir Patriot bataryası gönderecekti.

Bir diğer formülün ise Türkiye’ye beş bataryanın gönderilmesi olduğu konuşuluyordu. Hollanda'nın iki bataryaya onay vermesi bu formülün ağırlık kazandığını ortaya koydu.

Buna göre, Almanya ve Hollanda ikişer batarya, ABD ise Almanya ve Hollanda bataryaları yerleştikten sonra bir batarya gönderecekti.