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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Soçi protestosu

Almanya yarın başlayacak olan Soçi Kış Paralimpik Oyunları'na hükümet temsilcisi göndermeme kararı aldı.

06 Mart 2014 12:49


Alman hükümetinin engellilerden sorumlu yetkilisi Verena Bentele, hükümetin Soçi Kış Paralimpik Oyunları'na temsilci göndermemesinin "Rusya'ya verilen açık bir siyasi sinyal" olduğunu kaydetti.

Alman İkinci Televizyonu ZDF'e açıklamada bulunan eski atlet Bentele, Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya heyet göndermeyeceğini vurgularken bunun sporcular açısından bir hayal kırıklığı olacağını da sözlerine ekledi.

Ülkeleri tarafından desteklenmenin sporcular için çok önemli olduğunu belirten Verena Bentele, "Bunun sporcular için bir hayal kırıklığı olacağı açık" diye konuştu.

Alman Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Friedhelm Julius Beucher de kararı anlayışla karşıladıklarını açıkladı. Beucher "Bu benim de desteklediğim siyasi bir karardır" şeklinde konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder'in Rusya'ya gitme planında değişikliğin söz konusu olmadığını kaydedildi.

Soçi Kış Paralimpik Oyunları 7-16 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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