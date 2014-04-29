Almanya'dan Rusya'ya rehine gözlemci tepkisi: İğrençlik

Ukrayna’daki Rusya yanlılarına bağlı birliklerin AGİT gözlemcisi Alman askerlerini rehin alarak kameralar önünde aşağılamaları Almanya-Rusya ilişkilerini gerdi. Alman Dışişleri Bakanlığı Rusya’ya “derhal serbest bıraktır” uyarısında bulundu. En sert açıklama ise başbakana bağlı Federal Hükümet sözcüsünden geldi. Federal Hükümet olayı “iğrençlik” olarak nitelendirirken, Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü ve rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep ettiği açıklandı.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Slovyansk şehrinde Rusya yanlısı ayrılıkçı birliklerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) görevli biri albay, iki asker ve bir tercümandan oluşan dört kişiyi rehin alarak kameralar önünde küçük düşürmeleri Almanya’nın çok sert tepkisine yol açtı.

Berlin Federal Basın Evi’nde açıklamalarda bulunan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “AGİT çatısı altında görevli yetkililer Rusya yanlısı bölücüler tarafından doğu Ukrayna’daki Slovyansk şehrinde rehin alınmışlardır. Rehin tutulanlar içinde 4 Alman vatandaşımız bulunmaktadır. Alman hükümeti olarak bu durumu esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Suratları maskeli bölücülerin bulunduğu ve internet yolu ile yayılan görüntüler ekranlara yansıdı. Uluslararası anlaşmalar ihlal edilerek AGİT’te görevli insanlar rehin alınarak kameralar önünde onurlarıyla oynanmıştır. Bunu iğrençlik olarak tanımlamaktayız.” dedi.

İstikrar tehlikeye sokuldu

Rehineler arasında Çek Cumhuriyeti, İsveç, Polonya ve Danimarka vatandaşları da bulunuyor. Federal Dışişleri Bakanlığı’nda bir kriz masası oluşturulduğunu, rehinelerin serbest bırakılması için Rusya’dan “aktif adım” beklendiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise Rusya’ya yaptırımlar uygulanacağı resti de çekildi. Seibert’in oldukça sert ifadeler kullanması dikkat çekti. “Rusya’nın olaya derhal müdahale etmesini talep ediyoruz. Rehineler derhal serbest bırakılmalılar. Rusya hem rehineleri serbest bıraktırmalı hem de kamuoyunda mevcut olaya mesafesini koyduğunu açıkça göstermeli ve kendi Rus kuvvetlerini Ukrayna’dan derhal çekmelidir.” diyen Seibert, Rusya’nın Cenevre Zirvesi’nde sağlanan mutabakatı ihlal ettiğinin altını çizdi ve ekledi: “Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna’nın istikrarını tehlikeye soktu. Yeniden şiddet tırmandırıldı.”

Konuşmasının devamında Seibert, “Rusya’dan beklenen, şiddetin durdurulması için açık ve net bir pozisyon almasıdır. Şiddetin sonlandırılması için harekete geçilmediği takdirde Rusya’ya yönelik kararlaştırılan ekonomik yaptırımların ikinci kademesine geçilecek.” restini çekti. Seibert, “Cenevre sonrası Kiev dışında Rusya’dan somut herhangi bir adım gelmedi. Bir şey yapılmadı. Bunlar Rusya’ya ikinci kademe ekonomik yaptırımlar uygulanması için yeterli sebepler.” dedi.

Merkel-Obama ikilisinin ana gündemi Ukrayna

Bu arada Başbakan Merkel iki günlük resmi ziyaret için 1 Mayıs tarihinde ABD’ye gidecek. Merkel-Obama görüşmesinin ana gündem maddesi Ukrayna krizi olacak. Rusya’ya sert yaptırımlar için harekete geçen ABD Başkanı Barack Obama’nın geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştüğü bildirilmişti. Federal Hükümet Sözcülüğü’nün açıklamasında da ilgili yaptırımların hızlı bir şekilde uygulanacağının işaretleri verildi.

Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Martin Schäfer de, oluşturulan kriz masasına içişleri bakanlığı, istihbarat daire başkanlığı, emniyet güçlerinin dâhil edildiği bilgisi verirken, “Müzakereler devam ediyor. Rehinelerin kayıtsız şartsız salıverilmeleri için çabalıyoruz.” dendi. Toplantı öncesi Bakan Steinmeier’in ilki Cenevre mutabakatının ihlali olmak üzere ikinci kez Rusya’yı aradığı bilgisini veren Schäfer, “Rusya’dan somut adım bekliyoruz.” dedi.

‘Kırım’ın işgalini unutmadık’

Soru üzerine Kırım’ın işgalini unutmadıklarını kaydeden Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Kırım’ın işgali ile Ukrayna anayasasının ihlal edildiğini, uluslararası anlaşmalar ihlal edilerek de Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiğini” belirtti. Seibert, “Bizim Kırım konusunda tutumumuz değişmedi.” dedi. Seibert, 25 Mayıs’ta düzenlenecek olan Ukrayna seçimlerinde hileler yapılmaması için seçimin uluslararası gözlemcilerle güvence altına alınması gerektiği uyarısında bulundu.