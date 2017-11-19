Almanya’dan Rohingya Müslümanlarına 20 milyon Euro acil yardım sözü

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Myanmar'dan kaçan Rohingya Müslümanlarının kaldığı bir mülteci kampını ziyaret etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gabriel'in İsveçli ve Japon mevkidaşları Margot Wallström ve Taro Kono'nın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile birlikte Kutupalong Kampı'nı ziyaret ederek "uluslararası dayanışma mesajı” vermek istediği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Kutupalong Kamp'ını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Myanmar'dan kaçan Rohingya Müslümanlarına 20 milyon Euro acil yardım sözü verdi. Durumun ciddiyetine işaret eden Gabriel, "Burada gördüğümüz, insanların yaşam koşullarının ne kadar felaket olduğu” şeklinde konuştu.

Almanya Ekim ayında da Rohingya Müslümanları için 5 milyon Euro yardım sözü vermişti.

Müzakerelerde AB'den destek

Birleşmiş Milletler, Rohingya Müslümanları için Şubat 2018'e kadar 368 milyon Euro'ya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ekim ayında yardım konferansında Rohingya Müslümanlarına destek için 305 milyon Euro toplanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Myanmar'dan Ağustos ayından bu yana 600 binden fazla Müslüman kaçtı. Bunlardan yaklaşık 400 bini komşu ülke Bangladeş'e sığındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Myanmar ile mültecilerin geri dönme imkânları hakkında konuşulması gerektiğini de vurguladı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini ise Rohingya Müslümanlarının geri dönmesine ilişkin Myanmar ve Bangladeş arasındaki müzakerelerde AB'nin destek vereceğini açıkladı. Mogherini, "Umarım, kalıcı bir çözüme katkı sağlarız” dedi.

Gabriel, 2018 yılının Ekim ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa-Asya Diyalog Forumu (ASEM) zirvesi için Myanmar'da düzenlenen hazırlık toplantısına katılacak. Pazartesi ve Salı günü düzenlenecek toplantıda Myanmar'dan kaçan Rohinya Müslümanlarının durumunun ele alınması bekleniyor.

Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerginlik

Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerilim uzun yıllardır devam ediyor. Rohingya Müslümanları, ülkeye gelen kaçak göçmenler olarak sayılarak "vatansız” kabul ediliyorlar. Müslümanlar arasındaki ayrılıkçı gruplar ile Myanmar ordusu arasındaki ilk çatışmalar 2012 yılında başlamıştı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda, 120 binden fazla kişi Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştı.

BM: Etnik temizlik

Müslüman ayrılıkçıların kurduğu Rohinya Kurtuluş Ordusu'nun Rakhayn eyaletinde Ağustos ayında bir polis karakoluna düzenlediği saldırının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. Myanmar ordusunun bölgede sürdürdüğü operasyonlar, hem BM hem de ABD tarafından etnik temizlik olarak nitelendirilmişti.

DW/AFP/dpa, JD/CÖ

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