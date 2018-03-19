Almanya'dan Putin'in zaferine tepki

Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 76,67'sini alan Vladimir Putin, dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi. En az 2024 yılına kadar Kremlin'de kalması kesinleşen Putin'in elde ettiği zafere, Alman siyasetinin farklı isimlerinden tepkiler geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, her ay düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'da sandıktan çıkan sonuca şüpheyle yaklaşılması gerektiği mesajını verdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, "Rusya'daki seçimin yapıldığı koşullar düşünüldüğünde seçim sonucu bizim için şaşırtıcı olmadı. Bizim anladığımız kadarıyla adil bir siyasi rekabetten bahsetmek imkansız" şeklinde konuştu. Kırım'ın bu seçimlerde ilk kez Kremlin için oy kullanmasına da değinen Maas, "seçimin uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak edilen Kırım bölgesinde de düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın Almanya için "zorlu bir ortak" olarak kalmaya devam edeceğini ve AB'nin tüm sorunlara rağmen Rusya'yla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "büyük uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Rusya'ya ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Maas, bu noktada Moskova'dan daha "yapıcı katkılar" beklediğini ifade etti.

"Müsamaha göstermemeliyiz"

Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulundu. Röttgen, Putin'in yeniden seçilmesi karşısında Batı'nın "kararlı ve sabırlı" bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Batı'nın Putin'in "norm ihlalleri ve agresif devlet politikasına" göstereceği "her türlü müsamahanın" yanlış olacağını belirten Röttgen, Putin'in, Rusya'nın içerisinde bulunduğu psikolojik durumu "aşağılanma ve çürümüşlükten milli ve milliyetçi gurura" çevirdiğine dikkat çekti. "Bu onun tek güç kaynağı ve aynı zamanda onun için bir tehlike de. İktidarda kalmak için alternatif bir seçeneği yok" şeklinde konuşan Röttgen, Putin'in "ülkenin ekonomisini mahvettiğini ve bir perspektif sunmadığını" savundu.

CDU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadepuhl ise Putin'e "politika değişimi" çağrısı yaptı. Rusya'nın Batı'yla daha yakın bir işbirliği yapmasının "her iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyleyen Wadepuhl, bunun ön koşulunun ise Moskova'nın "uluslararası kuralları devamlı olarak ihlal etmeye" son vermesi olduğunu söyledi.

İlk kutlayan AfD

Almanya'da Putin'in zaferini ilk kutlayan ise sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi oldu. Parti liderleri Jörg Meuthen ve Alexander Gauland, AfD'nin Rusya'yla yaptırımların kaldırılması ve "eşit seviyede diyalog" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi (EVP) meclis grubunun lideri ve Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi olan Manfred Weber de Putin'i Batı'ya karşı "modern bir savaş" yürütmekle suçladı. Bild'e açıklamalarda bulunan Weber, Perşembe günü düzenlenecek AB zirvesinin Moskova'ya "Rusya'nın davranışının kabul edilmeyeceğine dair açık ve ortak bir sinyal göndermesi" gerektiğini ifade etti.

rtr,AFP,dpa/BÜ,CÖ

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