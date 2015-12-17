Almanya’dan peşmergeye silah takviyesi

Almanya IŞİD'e karşı savaşan Irak'ın

kuzeyindeki Kürt güçlere yeni silahlar

gönderiyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bölgeye Milan tipi 200

tanksavar füzeleri, 4 bin adet G36 tipi piyade tüfeği ve altı milyon atışlık

mermi tedarik edileceğini açıkladı. Bölgeye silahların yanında Dingo tipi beş

adet zırhlı aracın da gönderileceği bildirildi.

Alman ordusu şimdiye kadar Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere, aralarında 20 bin

tüfek ve bin tanksavarın da bulunduğu bin 800 ton silah ve teçhizat gönderdi.

Peşmergenin elinde şu an yaklaşık 300 Milan füzesi bulunuyor. Ayrıca Alman

ordusuna bağlı 97 asker Erbil'de yerli savaşçılara askeri eğitim veriyor.

Alman hükümeti, eğitimci sayısını 150'ye çıkarmayı planlıyor.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine verdiği demeçte,

‘Kürtlerin barbar IŞİD'e karşı savaşta başarılı ve etkin kara güçleri olarak

kendilerini kanıtladıklarını' ve bu nedenle peşmergeye silah ve eğitim

desteğinin süreceğini söyledi.

