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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’dan peşmergeye silah takviyesi

Alman hükümeti, Irak’ın kuzeyinde IŞİD’e karşı savaşan Kürt peşmerge güçlerine tanksavar füzeleri, piyade tüfeği, mermi ve zırhlı araç gönderiyor.

17 Aralık 2015 19:05

Almanya IŞİD'e karşı savaşan Irak'ın
kuzeyindeki Kürt güçlere yeni silahlar
gönderiyor. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bölgeye Milan tipi 200
tanksavar füzeleri, 4 bin adet G36 tipi piyade tüfeği ve altı milyon atışlık
mermi tedarik edileceğini açıkladı. Bölgeye silahların yanında Dingo tipi beş
adet zırhlı aracın da gönderileceği bildirildi.
Alman ordusu şimdiye kadar Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere, aralarında 20 bin
tüfek ve bin tanksavarın da bulunduğu bin 800 ton silah ve teçhizat gönderdi.
Peşmergenin elinde şu an yaklaşık 300 Milan füzesi bulunuyor. Ayrıca Alman
ordusuna bağlı 97 asker Erbil'de yerli savaşçılara askeri eğitim veriyor.
Alman hükümeti, eğitimci sayısını 150'ye çıkarmayı planlıyor.
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine verdiği demeçte,
‘Kürtlerin barbar IŞİD'e karşı savaşta başarılı ve etkin kara güçleri olarak
kendilerini kanıtladıklarını' ve bu nedenle peşmergeye silah ve eğitim
desteğinin süreceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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