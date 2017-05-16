Almanya'dan mültecilere rekor yardım

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Alman partneri konumundaki Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu kurulduğu 1980 yılından bu yana faaliyetlerinin en verimlisini geçen yıl kaydetti. Kuruluş 2016 yılında dünya çapındaki yardım projeleri için yaklaşık 21 milyon euro tutarında harcama yaptığını ve zor durumdaki mülteciler için önlem paketleri hazırladığını Bonn’da düzenlediği toplantıda açıkladı. Kruluş geçen yıl yardım faaliyetlerine 19,8 milyon euro harcamıştı.

Ortadoğu'dan mülteci ve göçmenlere bağışlar arttı

Almanya Mülteciler Yardım Kuruluşu Başkanı Peter Ruhenstroth-Bauer, elde edilen bu iyi sonucun Orta Doğu’dan mülteciler ve göçmenlere bağışların artmasıyla açıklanabileceğini belirtti. Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu bu yoldan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Suriyeli mültecilere yaptığı finans yardımlarını 5,4 milyon euroluk mali kaynak ile desteklemiş oldu. Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Ruhenstroth-Bauer yardımların önümüzdeki yıl da devam etmesi gerektiğine işaret ederek, “Finansal kaynakların eksikliğinden dolayı çok sayıda yardım programının yapılamadığına” dikkat çekti.

Afrika ve Almanya'daki projeler desteklendi

Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun geçen yılki faaliyetlerinin başka bir ağırlık noktası da uzun süren kriz süreçlerine acil yardımlardı. Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Orta Afrika Cumhuriyeti’nden göçmenler ve mülteciler için hazırladığı programlara da 3 milyon 55 bin euro kaynakla katkıda bulunmuştu. 2 milyon 800 bin euroluk maddi yardım Güney Sudan'a, 1,5 milyon euroluk yardım da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gitmişti.

Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu 2016'da Almanya'da da acil bazı yardım projelerine mali destek sundu. Kuruluş 59 Alman yardım projesine 1 milyon 100 bin euro tutarında finans kaynağı sağladı. Destek sağlanan projelerin çoğunluğu mültecilere sosyal ve psikolojik yardımları, terapi ve danışma hizmetlerini kapsıyor.

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