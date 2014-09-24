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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Kuzey Irak'a silah sevkiyatı başladı

Almanya'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yollamayı kararlaştırdığı silah yardımının ilk bölümü bugün yola çıkıyor. Daha önce kask ve kurşun geçirmez yelek yollayan Almanya, bu kez tanksavar ve tüfek sevk ediyor.

24 Eylül 2014 14:35


Leipzig/Halle havaalanından yola çıkacak nakliye uçağında Milan tipi tanksavarlar, bunlara ait füze, G3 ve G36 piyade tüfekleri ile mühimmatın bulunduğu belirtildi.

Uçak önce Bağdat'a inecek. Yük, merkezi hükümet yetkilileri tarafından denetlendikten sonra uçak IKBY'nin merkezi Erbil'e devam edecek.

Alman hükümeti, terörist IŞİD tehdidine karşı Iraklı Kürtlere silah yardımında bulunma kararı almıştı.

Bu ay başında öldürücü nitelik taşımayan ilk askeri teçhizat sevkiyatı yapılmıştı. 9 bin 500 parçalık sevkiyat, kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı sıra mayın tarama cihazlarından oluşuyordu.

Almanya'nın IKBY'ye yollamayı kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar bulunuyor:

Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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