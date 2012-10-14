Almanya, Kürtlerin 'anadilde eğitim' talebini reddetti

Almanya'da yaşayan Kürtlerin, anadilde eğtim hakkı isteklerine 16 eyaletten hiçbiri olumlu yanıt ermedi. 6 eyalet ise söz konusu talebe ret cevabı verdi. Gerekçede de "Hepiniz Türkçe biliyorsunuz" denildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM), geçen Ağustos ayında Kürtlerin de hükümetin yapmış olacakları entegrasyon programlarından yararlanması adına ülkedeki 16 eyaletin meclislerine başvuruldu. Bu konuda hakkında "Kürt kimliği resmi olarak tanınsın" kampanyası başlattı.

Dernek "Anadilimizde eğitim, meslek seçimi, aile içi şiddet ve kötü bağımlılıklar konusunda devlet destekli seminerler almak istiyoruz" dedi. Yazılı yanıt veren 6 eyalet talebi reddederken, Alman Federal Meclisi ise 15 Ekim'de taleplere ilişkin özel oturum düzenleyecek.



Olumlu cevap veren yok



Entegrasyon programlarından yararlanılması için yapılan başvurulara şu an için sadece 6 eyaletten yanıt geldi. Baden-Würtemberg Eyaleti Meclisi talebin inceleneceğini belirtirken, Saksonya Eyaleti Meclisi ise başvurunun eyaletin İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.

Saarland Eyaleti Meclisi ise başvuruyu gündeme alma sözü verdi. Bremen Eyaleti Meclisi yanıtında talebin yerine getirilmesi için yasal araştırmanın yapılacağını belirtti. Saksonya-Anhalt Eyaleti Meclisi ise Kürtçe uyum çalışma talebi reddederken şu cevabı verdi:

"Eyaletteki göçmen dairesinden aldığımız bilgilere göre buradaki Kürtlerin çoğu Kürtçe bilmiyor, sadece Türkçe ile Arapça biliyor."

Yanıtı olumsuz olan Berlin Eyaleti de şu yazılı yanıtı verdi:

"Eyaletimizde Almanca'nın dışında gereken durumlarda Türkçe, Arapça ve Rusça dillerinde bilgiler yayınlanıyor. Kürtçe, Berlin'deki okullarda ders programında yer almıyor. Türkçe anadili öğretme çerçevesinde 32 okulda öğretiliyor. Ayrıca Türk konsolosluğu 130 ilkokulda Türkçe ders görülmesini sağlıyor. Eğitim bakanlığımız, Kürtçe ana dil öğretilmesini gerekli görmüyor." Bu gelişmeler üzerine BDP Eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Selahattin Demirtaş, Alman Federasyonu Meclisi'ne mektup gönderdi ve kampanyadaki taleplerin kabul edilmesini istedi.



Ne talep ediyorlar?

15 Ekim'de Alman Federal Meclisi'nde görüşülecek taleplerden bazıları şöyle:

1- Kürt göçmenlerin ayrı bir göçmen grubu olarak tanınması.

2- PKK yasağının kaldırılması.

3- Kürtçe anadil derslerinin tüm eyaletlerde yaygınlaştırılması.

4-Kürt isimlerin verilmesinin kabulü.

5- Yabancı dil yayınlarında Kürtçenin eşit muamele görmesi.

6- Newroz gününün tatil olması.

7- Federal Danışma Konseyi'ne Kürt temsilcilerin de alınması

8- Aktif siyasi Kürtlerin sınır dışı edilmesine son verilmesi.