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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan kriz bölgelerine rekor silah ihracatı

Almanya'da son hükümet döneminde dünyadaki kriz bölgelerine yapılan silah satışları rekor düzeye çıktı. Sol Parti kritik bölgelere yapılan ihracatın artmasına göz yumduğu gerekçesiyle Sosyal Demokrat Parti'yi eleştirdi.

24 Ocak 2018 12:33

Almanya'nın gerginlik bölgelerine yaptığı silah ve askeri malzeme ihracatının son yasama döneminde arttığı bildirildi. Birinci Alman televizyon kanalı ARD'nin haberine göre, 2014- 2017 yılları arasında hükümetin özel iznini gerektiren silah satışları 25 milyar Euro'ya çıktı. Sol Parti bu konuda açıklama yapılması için Ekonomi Bakanlığı'na yazılı soru önergesi vermişti.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan ‘üçüncü' ülkelere 2017 yılında 3,79 milyar Euro tutarında silah ihraç edildi. 2016 yılında söz konusu ülkelere yapılan silah satışları bu tutarın 100 milyon Euro altında kalmıştı. Son dört yıllık büyük koalisyon döneminde ‘üçüncü' ülkelere yapılan silah satışları bir önceki yasama dönemine göre yüzde 45 oranında artarak 14,49 milyar Euro'ya çıktı. Hristiyan Birlik–Hür Demokrat koalisyonu sırasında satış toplamı 10 milyar Euro olmuştu.

Almanya'nın en büyük 10 silah müşterisi arasında beş ‘üçüncü' ülke bulunuyor. İlk sırayı 1,36 milyar Euro ile Cezayir aldı. Yemen'deki savaşa aktif olarak katılan ülkelerden Mısır'a yüzde 77'lik artışla 1,36 milyar Euro'luk silah satıldı. Mısır 2017'de Almanya'dan aldığı silahlara 708 milyon Euro ödedi. Suudi Arabistan'a yapılan satışlar ise yarı yarıya azalarak 254 milyon Euro'ya geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri silah alımlarını yüzde 25 oranında arttırarak 213 milyon Euro'ya çıkardı.

2017 yılında özel izne tabi silah satışlarının toplam hacmi 6,24 milyar Euro oldu. 2016'da 6,88 milyar Euro'luk satış izni verilmişti.

Sol Parti ‘üçüncü' ülkelere yapılan silah satışlarından öncelikle Sosyal Demokrat Parti'yi sorumlu tutuyor. Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Stefan Liebich, ARD televizyonuna verdiği demeçte, "Sosyal Demokrat Parti'nin dört yıl önce sırf ekonomik kıstaslara göre ihracat yapılmayacağını açıklamış olmasına rağmen büyük koalisyon hükümeti silah satışlarını yasaklamak yerine daha da arttırdı” dedi.

DW/AFP/dpa,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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