Almanya'dan İspanya'ya 100 milyar euro yardım

Alman Parlamentosu zor durumdaki İspanyol bankalarına Euro kurtarma fonundan 100 milyar euro yardım aktarılmasına onay verdi. Ancak Euro ülkelerine giden yardımlar Berlin'de huzursuzluk yarattı.

Çok sayıda Alman milletvekilinin eleştirel tutumuna rağmen Avrupa Malî İstikrar Fonu'ndan İspanyol bankalarına 100 milyar euro yardım aktarılmasına Alman Parlamentosu'ndan onay çıktı.

Almanya'nın 620 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada, yardım paketine 473 milletvekilinden destek çıktı, 97 milletvekili ise ret oyu kullandı. Oylamaya 37 milletvekili katılmadı, 13 milletvekili de çekimser oy kullandı. Oylamada, Sol Parti dışındaki tüm partiler yardım paketine destek verdi.

Malî piyasalar sıkıntılı

Oylama öncesi yaptığı konuşmada uyarılarda bulunan Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, malî piyasalarda ortaya çıkan “olağanüstü durum” nedeniyle yardımların gerekli olduğuna dikkat çekti.

Bankacılık alanındaki güvensiz ortamın, İspanya'nın bütçe açıklarını azaltma çabalarını tehlikeye attığını kaydeden Alman Bakan, İspanyol bankalarındaki sıkıntının Euro Bölgesi'ndeki malî istikrar açısından da sorun yaratabileceğine işaret etti. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Frank-Walter Steinmeier de konunun sadece İspanyol bankalarını ilgilendirmediğini belirterek reel ekonomiyi göz önünde bulundurdukları için yardım paketine onay verilmesini grubuna tavsiye ettiğini dile getirdi. Steinmeier bununla birlikte partisi içinde eleştirel görüşler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin Meclis Grup Başkanı Rainer Brüderle ise yardım paketinin kolay bir karar olmadığını ifade etti. İspanya'daki reel ekonominin krediye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de bankalara yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Brüderle, “İspanya'nın zayıf yönleri var, ancak İspanya Yunanistan değil” değerlendirmesinde bulundu.

Yardımlar 18 ay sürecek

İspanya, 25 Haziran'da zor durumdaki bankalarına malî destek sağlanması için Avrupa Malî İstikrar Mekanizması'na başvurmuştu. İspanya'nın başvurusuna onay veren Avrupa Birliği liderleri 18 aya yayılan 100 milyar euroluk bir yardım programı hazırladı. Öngörülen yardımın yüzde 19'unun Almanya'nın cebinden çıkması öngörülüyor. (Deutsche Welle Türkçe)