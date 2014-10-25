T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan İran'a idam tepkisi

Almanya, İran'da kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia ettiği adamı öldüren 26 yaşındaki Reyhaneh Cabbari'nin idam edilmesine tepki gösterdi.

25 Ekim 2014 21:19


Alman hükümetinin insan haklarından sorumlu üyesi Christoph Strässer Berlin'de yaptığı açıklamada, İranlı genç kadının bu sabaha karşı asılmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, 'Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum' dedi. Ölüm cezasının 'hiç de insani olmayan, acımasız bir ceza' olduğunu söyleyen Strässer, İranlı yetkililere çağrıda bulunarak, ölüm cezalarının artık uygulanmamasını talep etti. Alman yetkili, '21. yüzyılda ölüm cezasının yeri yok' dedi.

Reyhaneh Cabbari 2007 yılında tutuklanmıştı. Cabbari, kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçladığı Murteza Abdolali Sarbandi'yi öldürdüğünü kabul etmişti. İnsan hakları kuruluşları genç kadının adil yargılanmadığını, iki ay boyunca tek kişilik bir hücrede yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini belirterek kamuoyunu duyarlı hale getirmeye çabaladı. Sosyal medyada da genç kadının idamının durdurulması için kampanya başlatılmıştı. BM'nin İran'daki insan haklarından sorumlu özel temsilcisi Ahmet Şahed İran yönetiminden Cabbari'nin idamının durdurulmasını talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaReyhaneh CabbariChristoph Strässer BerlinSträsserCabbariMurteza Abdolali SarbandiAhmetDeutsche Welle TürkçeDW/epd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24