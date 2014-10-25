Almanya'dan İran'a idam tepkisi



Alman hükümetinin insan haklarından sorumlu üyesi Christoph Strässer Berlin'de yaptığı açıklamada, İranlı genç kadının bu sabaha karşı asılmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, 'Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum' dedi. Ölüm cezasının 'hiç de insani olmayan, acımasız bir ceza' olduğunu söyleyen Strässer, İranlı yetkililere çağrıda bulunarak, ölüm cezalarının artık uygulanmamasını talep etti. Alman yetkili, '21. yüzyılda ölüm cezasının yeri yok' dedi.

Reyhaneh Cabbari 2007 yılında tutuklanmıştı. Cabbari, kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçladığı Murteza Abdolali Sarbandi'yi öldürdüğünü kabul etmişti. İnsan hakları kuruluşları genç kadının adil yargılanmadığını, iki ay boyunca tek kişilik bir hücrede yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini belirterek kamuoyunu duyarlı hale getirmeye çabaladı. Sosyal medyada da genç kadının idamının durdurulması için kampanya başlatılmıştı. BM'nin İran'daki insan haklarından sorumlu özel temsilcisi Ahmet Şahed İran yönetiminden Cabbari'nin idamının durdurulmasını talep etmişti.