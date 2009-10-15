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Politika

Almanya'dan imtiyazlı ortaklığa yeşil ışık

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri ve Hür Demokrat Parti Türkiye'nin AB üyeliği konusunda uzlaştı.

15 Ekim 2009 03:00

Almanya'da koalisyon görüşmelerini yürüten Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) Türkiye'nin AB üyeliği konusunda uzlaştı. Müstakbel hükümet ortakları böylece Türkiye ile ilgili önümüzdeki dönemdeki politik tutumlarını belirledi.

Buna göre koalisyon sözleşmesinde, Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerinin ucu açık şekilde sürmesi ifadesi yer alıyor.

Türkiye bu müzakereler sonucunda eğer tam üye olamazsa ancak o zaman imtiyazlı ortaklık modelinin gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her fırsatta savunduğu imtiyazlı ortaklık modelinin ikinci plana itilmesi koalisyonun küçük ortağı olacak Hür Demokrat Parti FDP'nin bir zaferi olarak yorumlanıyor.

FDP daha önceki görüşmeler sırasında Hristiyan Demokratların Türkiye karşıtı politikasına itiraz etmiş ve bu konuda koalisyon ortakları arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

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