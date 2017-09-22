T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Hermes garantilerine sınırlama

Alman hükümeti, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma amacıyla Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerine üst sınır getirdi.

22 Eylül 2017 03:14

Alman hükümeti, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma kararı aldı.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1.5 milyar euro ile sınırlandırılacak. Alman hükümetinin bu adımı, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere attığına dikkat çeken dpa, Türkiye için Hermes garantileri hacminin 2015 yılında 2.1 milyar euro olduğunu, 2016 yılında 1.1 milyar euroya düştüğünü kaydetti.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

İlk altı ayda 680 milyon euro

Dpa'nın verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında Türkiye'de iş yapan Alman şirketleri için sadece 680 milyon euroluk Hermes garantisi sağlandı. Haberde Türkiye'nin düşen garanti tutarlarına rağmen, ABD ve Rusya'nın ardından en fazla garanti hacmi tanınan ülke olduğu belirtiliyor.

Alman Sanayi Birliği verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 6 bin 800 Alman şirket faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 37 milyar euro tutarında. Türkiye, Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada Almanya'nın Türkiye politikasını yeniden şekillendirdiğini ilan etmiş ve ekonomik önlemler kapsamında Hermes garantilerinin gözden geçirileceğini söylemişti.

Başbakan Angela Merkel de bugün kamu yayıncılık kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye'nin üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği sinyalini vermişti. Merkel Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,rtr/BK,UÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeHermesHaber AjansıABDRusyaSanayi BirliğiAlmanyaDışişleri Bakanı Sigmar GabrielTemmuzAlmanya TürkiyeAngela MerkelMDRDeutsche Welle Türkçe dpartr/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24