T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALMANYA'DAN GELEN KOLİ, EVDE UYUŞTURUCU ÜRETİM TESİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Haber: İstanbul DHA Yurt dışından gelen kolide uyuşturucu bulan gümrük muhafaza ekipleri soruşturmayı derinleştirince evde uyuşturucu üretim tesisi buldu

16 Mayıs 2018 19:20

Haber: İstanbul DHA
Yurt dışından gelen kolide uyuşturucu bulan gümrük muhafaza ekipleri soruşturmayı derinleştirince evde uyuşturucu üretim tesisi buldu. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yurtdışından gelen posta ve kargoların işlendiği merkezde yapılan çalışmada, Almanya\'dan gelen bir koli şüpheli olarak değerlendirildi. Koliyi açan ekipler kenevir tohumu buldu. Bunun üzerine durum kolinin alıcısının bulunduğu şehir olan Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'ne iletildi. Alınan arama kararıyla söz konusu adrese baskın yapıldı. Evin garajında yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla hazırlanan özel alanın içinde 22 adet kurulu ve çalışır vaziyette uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 1 adet kurulmak üzere beklenen hazır üretim alanı, 10 adet düzenek içerisinde ise ekili halde 18 kök Dişi Hint Keneviri, esrar, toz esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü:
-Evden görüntü
-Gümrük Muhafaza ekipleri
-Düzenekten görüntü
-Arama yapılması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA YurtGümrük Muhafaza KaçakçılıkMüdürlüğünceAlmanyaKoliyiBununGaziantep Gümrük Muhafaza KaçakçılıkMüdürlüğüAlınanEvinDişi Hint KeneviriDökümü EvdenMuhafaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24