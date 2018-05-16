ALMANYA'DAN GELEN KOLİ, EVDE UYUŞTURUCU ÜRETİM TESİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Haber: İstanbul DHA

Yurt dışından gelen kolide uyuşturucu bulan gümrük muhafaza ekipleri soruşturmayı derinleştirince evde uyuşturucu üretim tesisi buldu. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yurtdışından gelen posta ve kargoların işlendiği merkezde yapılan çalışmada, Almanya\'dan gelen bir koli şüpheli olarak değerlendirildi. Koliyi açan ekipler kenevir tohumu buldu. Bunun üzerine durum kolinin alıcısının bulunduğu şehir olan Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'ne iletildi. Alınan arama kararıyla söz konusu adrese baskın yapıldı. Evin garajında yapılan aramada uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla hazırlanan özel alanın içinde 22 adet kurulu ve çalışır vaziyette uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 1 adet kurulmak üzere beklenen hazır üretim alanı, 10 adet düzenek içerisinde ise ekili halde 18 kök Dişi Hint Keneviri, esrar, toz esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Evden görüntü

-Gümrük Muhafaza ekipleri

-Düzenekten görüntü

-Arama yapılması

-Detaylar