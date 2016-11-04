T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Facebook'a soruşturma

Münih Savcılığı, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve bazı yöneticiler hakkında, “halkı kışkırtmaktan” soruşturma başlattı.

04 Kasım 2016 23:55

Münih Savcılığı, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve bazı yöneticiler hakkında, "halkı kışkırtmaktan” soruşturma başlattı. Münih Savcılığı, böylece Spigel-Online'da yer alan bir haberi de teyit etmiş oldu.

Spiegel Online'ın haberinde Mark Zuckerberg'in yanı sıra şirket yöneticilerinden Sheryl Sandberg, Avrupa lobi sorumlusu Richard Allan ve Berlin sorumlusu Eva-Maria Kirschsieper hakkında da soruşturma başlatıldığını yazmıştı.

Habere göre, soruşturma Würzburg'dan bir avukatın suç duyurusu üzerine başlatıldı. Avukatın Facebook yöneticilerine yönelik suç duyurusuna gerekçe olarak "halkı kışkırtmanın” yanı sıra "ölüm çağrıları, şiddet tehditleri, Yahudi Soykırımı'nın inkarı ve daha birçok farklı tehdide müdahale edilmemesini" gösterdiği belirtildi.

Facebook kendisine yönelik iddiaları geri çevirdi. epd haber ajansının sorusunu yanıtlayan Facebook sözcüsü, iddiaların herhangi bir dayanağı olmadığını belirtti. Sözcü, Facebook ya da çalışanları nedeniyle herhangi bir Alman kanununun ihlal edilmediğine dikkat çekti.

Federal hükümet uzun süredir Facebook yönetiminden nefret söylemleri ve aşırı sağ eğilimli paylaşımlara karşı harekete geçmesini istiyordu. Facebook sık sık böylesi paylaşımlara müdahale etmemekle eleştiriliyor. Facebook'un, platformunda böylesi paylaşımlara anında müdahale etme sorumluluğu bulunuyor. Daha önce de Hamburg Savcılığına benzer bir suç duyurusu yapılmış ancak soruşturma durdurulmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/rtr/GA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Münih Savcılığı FacebookMark ZuckerbergSavcılığı FacebookSavcılığıSpigel-OnlineOnlineSheryl Sandberg AvrupaRichard AllanBerlinEva-Maria KirschsieperWürzburgFacebookYahudi SoykırımıAlmanHamburg Savcılığına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24