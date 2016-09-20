Almanya'dan Ezidi kadınlara yardım projesi

Irak ve Suriye'de binlerce Ezidi'nin katledilmesi ve yine binlercesinin kaçırılmasının ardından Almanya'da Ezidilere yönelik başlatılan yardım projesinin ikinci adımı hayata geçiriliyor. 2015 yılında Baden-Württemberg eyaletinde travma geçirmiş Ezidi kadınlara yardımcı olmak amacıyla başlatılan projenin devamı olarak Dohuk'ta bir üniversite enstitüsü kurulacağı bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi içindeki Dohuk'ta kurulacak enstitüde, kriz ve savaş bölgesindeki kurbanlara yardım etmek üzere travma terapistleri eğitilecek. Böylelikle savaş kurbanlarına daha hızlı yardım sunulması hedefleniyor.

Proje sorumlusu Villingen - Schwenningen Yüksek Okulu'ndan Psikolog Jan İlhan Kızılhan, projeleri sayesinde Irak ve Suriye'deki diğer üniversitelerde de en kısa sürede travma terapisi eğitiminin yaygınlaşmasını umduklarını ifade etti.

Proje kapsamında Almanya'ya ulaşan Ezidi kadınlara travmalarıyla baş edebilmeleri ve yaşamlarına devam edebilmeleri için psikolojik destek sunuluyor. Proje kapsamında eyalette IŞİD örgütünün esaretinden kurtarılabilen yaklaşık bin Ezidi kadına destek sunuluyor. Kadınların birçoğunun uyku bozuklukları yaşadıkları ve uğradıkları işkenceleri sürekli hatırlamaları nedeniyle büyük travma altında oldukları belirtildi.

Baden-Württemberg eyaletindeki yardım projesinin üç yıllık toplam bütçesinin 95 milyon euro olduğu bildirildi. Ezidi kadınlara ayrıca psikolojik destek sonrası Almanya'da kalma ya da yeniden memleketlerine geri dönmeleri arasında karar verme şansı tanınıyor. Kadınların can güvenliği nedeniyle Almanya'da kaldıkları yerlerin gizli tutulduğu belirtildi.