Almanya'dan esinlendim

ANKARA - AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, hazırladığı "Gençleri Koruma Yasası"ndaki ilkokullar da dahil bütün okullarda ibadethane açılmasına ilişkin taslak konusunda Almanya’dan esinlendiğini söyledi.

Almanya’da 4 yıl önce yürürlüğe giren gençleri korumaya yönelik medya yasasını dikkate aldığını kaydeden Sözen, "AB üyesi Almanya’da çok dinlilik esastır" anımsatmasında bulundu. Sözen, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "Çoğunluk dininden olmayanlara dini özgürlük alanı açma çabası var. AB sürecine özgürlükler açısından uyarlamak anlamı taşıyor" diyerek, taslağın, azınlıklara yönelik olduğunu söyledi. Taslağın, ilkokullarda mescit açılması gibi bir amacının olmadığını savunan Sözen, "Türkiye’de camilerin sayısına baktığınızda buna gerek olmadığı açık" dedi. Sözen’in "Açıp açmamak okul mütevelli heyetlerine bağlı, bir zorunluluk yok" diye savunduğu düzenleme taslakta şöyle yer aldı: "Devlet, gençlerin sağlıklı ve dengeli gelişimleri için her seviyedeki okulda, her dine mensup öğrenciler için ibadethane alanı kurmakla yükümlüdür. Bu sorumluluk özel okullar ve vakıf üniversitelerinde ise işletme sahibi/mütevelli heyetlerine aittir."



Standart uygulama



Almanya’da 16 yaşını doldurmamışların genç kabul edildiğini, kendisinin ise yasalarda da öngörüldüğü gibi bunu 18 olarak aldığını belirten Sözen, taslaktaki pornografik yayınların kırmızı poşette satılması ve bunları satın alanların da T.C kimlik numaraları ile imzalarının alınması, medyadaki cinsellik ve şiddet içeren yayınlara getirilen yasaklara ilişkin düzenlemeler için de şöyle konuştu: "Pornografik yayınların satıldığı yerlerle ilgili 18 yaşını doldurmamış olanlara yönelik standart bir uygulama getiriliyor. Bu düzenleme Almanya’da da var, orada da 16 yaşını doldurmamış olanlara ancak güvenlik kodu ile bu satışlar yapılabiliyor. Biz bir standart belirlemek için T.C kimlik numarası dedik, başka bir standart da getirilebilir."



Orada da gidemiyorlar



Sözen, 18 yaşını doldurmamış gençlerin tek başlarına otel, disko, müzikhol, taverna ve saz evlerine, 16 yaşını doldurmamış gençlerin de yine tek başlarına saat 22.00 ile 05.00 arasında lokanta ve restoranlara girememelerini öngören taslaktaki düzenlemeye ilişkin de, "Almanya’da da 16 yaşından küçükler için bu yönde düzenlemeler var. Bizim düzenlememizde, yanında velisi olduktan sonra gençlerin buralara gitmelerinde zaten bir sorun yok" dedi.

