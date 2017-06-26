Almanya'dan Erdoğan'ın korumaları için açıklama: Zirveye katılmayacaklarını varsayıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki göstericilere müdahale eden korumalarının 7-8 Temmuz'da Hamburg'da gerçekleşecek G-20 zirvesine katılmayacağını varsaydıklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Martin Schäfer, "Washington'da yaşananlara dahil olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğini varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Martin Schäfer, Almanya'da yayımlanan "Die Welt" gazetesinde yer alan, Berlin'in korumaların Türk heyetinden çıkarılması için Ankara'ya talebini ilettiği iddialarına ilişkin de "Bu bilgileri ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Almanya hukuku ve yasalarına uyulmalı" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşme öncesinde Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmış, Erdoğan'ı karşılamak için toplanan bir başka grupla gerilim yaşamıştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından Erdoğan'ın korumaları protestoculara müdahale etmiş, tekmeli yumruklu bir kavga yaşanmıştı.

ABD kavgaya karışan dokuz Türk güvenlik görevlisi, üç Türk polis memuru ve iki Kanada vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamış, Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham aranan 12 kişiye Amerikan yargısına teslim olma çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile bu duruma sert tepki göstermişti.