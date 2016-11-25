Almanya'dan Erdoğan'a: Tehditler fayda getirmez, zorlukların üstesinden gelmek gerek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözücü Ulrike Demmer, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etmesiyle ilgili olarak "Hiçbir zaman siz insanlığa iyi davranmadınız, insanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri sahile vurduğu zaman siz almadınız, 3 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bana bak, ileri gidersiniz sınır kapılarını açarız!" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Demmer, "Tarafların yönelteceği tehditlerin fayda getirmeyeceğini" savundu.

Avrupa Parlamentosu'nun dün Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından bugün AB ülkelerine seslenen Erdoğan şöyle demişti:

"Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz."

AFP'nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, "AB-Türkiye anlaşmasını her iki taraf için de bir başarı olarak görüyoruz Ve bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır" diye konuştu. "Tarafların yönelteceği tehditlerin fayda getirmeyeceğini" savunan Demmer, "Zorluklar var. Ama bunların üstesinden gelmemiz gerek" dedi.