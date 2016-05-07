Almanya’dan Erdoğan’a cevap: Biz anlaşmaları devletlerle yaparız, şahıslarla değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, başbakanlığı bırakma kararı ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, çıkışına Almanya'dan yanıt geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, "Biz anlaşmaları devletlerle yaparız, şahıslarla değil" dedi.

“Kişilerden bağımsız uygulanır”

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, hem Davutoğlu'nun ayrılışını hem de bu sözleri değerlendirdi. Alman Bakan, “Anlaşmalar devletlerle yapılır, şahıslarla değil. Davutoğlu'nun ayrılmasının, göçmenler konusunda bir politika değişikliğine yol açacağını sanmıyoruz. Mutabık kalınan hususlar, her iki taraf tarafından da kişilerden bağımsız olarak uygulanmak durumunda” dedi.

"Merkel-Davutoğlu ile iyi çalıştı"

Aynı şekilde Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de, “Avrupa Birliği ve Almanya, gelecekte de bütün taahhütleri yerine getirmeye hazır. Aynısını Türkiye'den de bekliyoruz. Başbakanımız bugüne kadar Davutoğlu ve diğer Türk yetkililerle çok iyi çalıştı ve bu iyi ve yapıcı işbirliğinin yeni Türk başbakanı ile de devam etmesini arzuluyor” açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

AB’nin Türkiye’den, yılda 90 gün serbest dolaşım için 72 kriterden, yerine getirilmemiş olan ‘Terörle mücadele yasası’nın, düzeltilmesi talebine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert çıkmıştı.

Erdoğan, “Türkiye dört bir yanından terör örgütlerinin ve onlara destekçilerinin saldırısı altındayken, şu anda AB vize için ‘terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz' diyor. Siz AB Parlamentosu onlara çadır kurduracaksınız, bize de vizeyi kaldıracağım şartı şu. Biz yolumuza gidiyoruz, siz de yolunuza gidin. Kiminle anlaşabiliyorsan onla anlaş” demişti.