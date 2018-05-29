Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan, Almanya\'dan emekli 70 yaşındaki Meryem Darbaz, hayatı boyunca çok istediği okuma yazmayı bir türlü fırsat bulup, öğrenemedi. Çocukluk yıllarında babası tarafından hiç okula gönderilmeyen Darbaz, onca yıl sonra, okuma-yazma öğrenilmesi için gerçekleştirilen bir projeyle eğitime başladı.

Merkezefendi\'deki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor\' projesi kapsamında, Almanya\'da işçi olarak çalışıp emekli olan 70 yaşındaki Meryem Darbaz\'ı, Adalet Mahallesi\'ndeki evinde ziyaret etti. Proje kapsamında yaşlılara yardım edilmesi, telefon dolandırıcılarına karşı uyarma ve onların kullandıkları ilaçların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol eden öğretmenler ve öğrenciler, Meryem Darbaz\'ın okuma yazma bilmediğini öğrendi.

Eşiyle 1968 yılında Almanya\'ya gittiklerini ve Köln şehrinde pastanede çalışmaya başladığını anlatan Darbaz, \"Almanya\'da uzun yıllar çalıştım ama bir türlü okuma yazmayı öğrenemedim. Almanya\'da kurslara giderek öğrenmek istedim ama çalışma saatleri bana uymadı. Yıllardır iki şeyi çok istiyordum. Bir ehliyet alamadım, iki okuma yazma öğrenemedim. Tapu müdürlüğünde işim vardı, neredeyse ağlayacaktım. Tapuda, \'Okudum, anladım\' yazmamı, adresimi istedi görevli. Okuma yazma bilmediğimden, görevlilerle tartıştık\" dedi.

Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Adem Özel ise, proje kapsamında yaşlıları ziyaret ettiklerini belirterek, \"Ziyaret edip, çeşitli konular hakkında bilgilendiriyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kontrol ederek onları tıbbi atık olarak ilgili yere ulaştırıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlarını sorduğumuz ailelerden okuma yazma bilmeyenleri okuma yazma kursuna yönlendiriyoruz\" diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Adem Özel ile öğrenciler, Darbaz\'ı okuma yazma kursuna gitmesi için Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi\'ne götürerek kayıt ettirdi.

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