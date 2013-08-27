Gezi'nin 'duran adam'ına Almanya'dan ödül

Almanya'da 2005 yılında Avrupa'nın farklı ülkelerinden editörlerin, yorumcuların ve gazetecilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir organizasyon olan M100 Sanssouci Colloquium yılın medya ödülünü 'duran adam' Erdem Gündüz'e verdi.

Uluslararası ilişkilerde medyanın gücünü arttırmak, demokrasi ve ifade özgürlüğünü geliştirmek üzere çalışmalarda bulunan kurum, her yıl 'kişilikleriyle Avrupa ve dünyada iz bırakan' bir isme medya ödülü veriyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, M100 Sanssouci Colloquium tarafından yapılan açıklamayla bu yılki medya ödülünün Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı'nda 'saatlerce durarak eylem yapan' Erdem Gündüz'e verildiği belirtildi.

Kurumun açıklamasında Gündüz'ün 'duran adam' eylemiyle barışçıl protestonun sembolü haline geldi ve dünya çapında takipçi topladığı belirtildi ve şöyle denildi:

"M100 Danışma Kurulu dünya çapında ifade özgürlüğünü destekleyici bu şiddetsiz protestonun bir örneğini sunduğu için bu yılki ödülü Erdem Gündüz'e vermeye karar verdi."

M100 Danışma Kurulu üyesi ve Potsdam Belediye Başkanı Jann Jakobs, Erdem Gündüz'ün tek silahının yaratıcılık olduğunu belirtirken, ifade özgürlüğü ve insan hakları için mücadele etmenin gerektirdiği yaratıcılığın 'duran adam' eyleminde saklı olduğunu ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler sözcüsü Michael Rediske ise: "Taksim Meydanı'ndaki çarpıcı performansıyla Erdem Gündüz, tek bir insanın bile ifade özgürlüğüne nasıl dikkat çekebileceğini gösterdi" dedi.

M100'ün önceki yıllarda medya ödülü verdiği isimler arasında Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi ve Muhammed peygamber hakkında çizdiği karikatürlerle tartışma konusu olan Kurt Westergaard da bulunuyor.

M100 Sanssouci Colloquium, medya ödülünü her sene 'duruşuyla ifade özgürlüğünün gelişimine ve demokrasinin yerleşmesine katkı sağlayan' kişilere veriyor.

Erdem Gündüz'e ödülü 5 Eylül akşamı Potsdam'da yapılacak uluslararası medya konferansının ardından verilecek.