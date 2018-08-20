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Almanya'dan bir destek daha: Türkiye ve istikrarı bizim için önemli

"Türkiye bizim kayıtsız kalamayacağımız bir NATO üyesi ülke"

20 Ağustos 2018 11:53

Almanya Başbakan Angela Merkel'in ardından Almanya'dan Türkiye'ye bir destek açıklaması da iktidar ortağı SPD'nin Genel Başkanı Adrea Nahles'ten geldi. Nahles, Türkiye’nin ve istikrarının Almanya için önemli olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, Funke Medya Grubu’na konuşan Nahles, Almanya’nın Türkiye’nin ihtiyacı olması durumunda ekonomik olarak yardım etmesi gerektiğini de kaydetti. Nahles “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan siyasi çatışmalardan bağımsız olarak Almanya’nın Türkiye’ye yardım etmesi gereken bir durum söz konusu olabilir. Türkiye bizim kayıtsız kalamayacağımız bir NATO üyesi ülke. İstikrarlı bir Türkiye hepimizin çıkarınadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya yapacağı ziyaretin doğru olduğunu da söyleyen Nahles, “Almanya, Türkiye ile her seviyede görüşmeli. Benim Almanya Başbakanı’ndan beklentim görüşmede her konunun ele alınması yönünde. Türkiye’de tutulan ve cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarının durumu dahil” diye konuştu

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