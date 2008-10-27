Almanya'dan AKP'ye bir darbe daha

Atalay’ın, Almanya’daki soruşturma kapsamında aranan AKP’li başkanla ortak olduğu belirlendi.



Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasının ilişkiler zincirinde bir halka daha açığa çıktı. 2004 yılında Alman Darmstadt Savcılığı’nın yürüttüğü dolandırıcılık soruşturması kapsamında Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar’la birlikte arananlar listesinde yer alan ve halen Kırıkkale Belediye Başkanlığı görevini sürdüren AKP’li Veli Korkmaz’ın 1998 yılında İçişleri Bakanı Beşir Atalay, RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’la “ortak şirket” kurduğu belirlendi.



Akman ve Karaman, Alman mahkemesi tarafından Deniz Feneri e.V. davasında “yolsuzluğun Türkiye’deki asıl failleri olarak” gösterilmiş, Bakan Atalay da hem Yimpaş soruşturmasında hem Deniz Feneri soruşturmasında hemen harekete geçmemekle eleştirilmişti.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Bakan Atalay’ın, Nehir Medya AŞ’nin ortağı olduğunu belirterek Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Bu şahıslarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği soruşturmalarda gerekli objektifliği gösterebileceğine inanıyor musunuz” sorusunu yöneltti.



Kurucu ortak ve yönetici



Bakan Atalay, Kılıçdaroğlu’nun ismini gündeme getirdiği “Nehir Medya Yayıncılık Filmcilik Tanıtım Sanayi ve Ticaret AŞ”nin RTÜK Başkanı Akman ve Kanal 7’nin sahibi Karaman’la birlikte hem kurucu ortağı hem de yönetim kurulu üyesiydi.



Atalay, Akman ve Karaman’la birlikte, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 1 Aralık 1998’de İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na yapılan resmi başvuruda bir isim, ilişkiler zincirinin halkası olarak dikkat çekiyor. O isim AKP’li Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz’dı.



Beşir Atalay, Zahid Akman, Zekeriya Karaman ve Yimpaş’ta yönetim kurulu üyeliği yapan isimlerden oluşan Nehir Medya’nın yönetim kurulu üyeleri arasında üçüncü isim olarak gözüken Veli Korkmaz, bu ortaklıktan yaklaşık 6 yıl sonra 2004 yılında Almanya’da yürütülen soruşturmada yine ortaya çıkıyor. Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Uyar’la birlikte bu ülkede dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Veli Korkmaz’la ilgili Darmstadt Savcılığı’nın 18 Şubat 2004 tarihli yazasında aynen şöyle yazıyor:



“Bu şahıslar (Uyar, Korkmaz’la birlikte toplam 5 kişi) hakkında dolandırıcılıktan dolayı Darmstadt Savcılığı tarafından tahkikat yapılmaktadır. Bunlar savcılık ve aynı zamanda yabancılar dairesi tarafından aranmaktadır.”



Aranırken başkan seçildi



Bu tarihten sonra Almanya, Dursun Uyar hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarırken Korkmaz, o tarihlerde Türkiye’de Kırıkkale Belediye Başkanı olabilmek için seçim kampanyaları yürütüyordu. Nitekim Korkmaz, arandığı tarihten bir ay sonra, 2004 yerel seçimlerinde AKP’den Kırıkkale belediye başkanı oldu, Uyar ise Türk yurttaşı olduğu gerekçesiyle Almanya’ya teslim edilmedi.

