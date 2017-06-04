Almanya'dan Ahmet Şık'a eleştirel gazetecilik ödülü

Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü, bu yıl tutuklu gazeteci Ahmet Şık ile Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete’ye verildi. Ahmet Şık adına ödülü eşi Yonca Şık aldı.

Köln 3'üncü Eleştirel Gazetecilik Forumu kapsamında düzenlenen ödül töreninde konuşan Haber Aydınlatma Girişimi Başkanı Hektor Haarkötter, "bu ödülle eleştirel gazeteciliğin cezaevi duvarları arasında hapsedilmediğini göstermek istediklerini" söyledi.

Ödülü Ahmet Şık adına eşi aldı

Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü'nü cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık adına eşi Yonca Şık aldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Haber Aydınlatma Girişimi'nden yapılan açıklamada, Ahmet Şık'ın cesur ve araştırmacı bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, tutuklu olduğu süre içinde de devlete ve sansüre karşı eleştirel tavrı ile dikkati çektiğine işaret edildi.

Berlin'de yayımlanan Die Tageszeitung tarafından kurulan Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete bu yıl içinde yayın hayatına başladı.

Girişimden yapılan açıklamada, taz.gazetenin Türkiye ile ilişkili konularda farklı görüşleri güçlendirmek, Türkiye'deki gazetecilerle diyaloğu sürdürmek için çaba gösterdiğine dikkat çekildi. Taz.gazete yazar ve muhabirleri, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'deki güncel gelişmeler ve duruma ilişkin haberler yayınlıyor.

Geçen yıl "Haber Nöbeti” ödül almıştı

Alman gazeteci Günter Wallraff'ın yanı sıra özel televizyon kanalı RTL, Günter-Wallraff Ödülü'ne mali destek sağlıyor. Üçüncü kez verilen ödülleri, geçen yıl Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki gazetecilerle dayanışmak için kurulan gönüllü gazeteci grubu "Haber Nöbeti”ne, önceki yıl ise medyada yayınlanan haberlerin dilini eleştiren internet portalı "Floskelwelle”nin kurucuları Udo Stiehl ve Sebastian Pertsch'e verilmişti.