Almanya'dan Afganistan'a desteğe devam mesajı

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentinde Alman Başkonsolosluğu’na yapılan saldırının ardından Alman askerlerinin bugün motosikletli iki kişiye ateş ederek öldürdüğü bildirildi. Söz konusu kişilerin dur ihtarına uymadığı, bunun üzerine Alman askerlerinin ateş açtığı haber verildi. Olayda bir motosikletlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Motosikletli kişilerin dur ihtarına neden uymadığı henüz bilinmiyor. Mezar-ı Şerif Valisi Münir Ferhad, söz konusu kişilerin Alman askerlerinin endişelerinin aksine Taliban milisi değil sivil olduğunu belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Berlin’de yaptığı açıklamada durumun henüz açıklığa kavuşmadığını, söz konusu kişilerin “uyarı ateşine rağmen” motosikletlerini sürmeye devam ettiğini kaydetti.

Saldırıda en az 6 kişi öldü

Mezar-ı Şerif kentindeki Alman Başkonsolosluğu’na dün akşam düzenlenen saldırıda en az altı kişi öldü, 128 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre yaralılar arasında 19 kadın ve 38 çocuğun da bulunuyor. Başkonsolosluktaki diplomat ve personel ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırıda Başkonsolosluk binası ile birlikte civardaki konut ve dükkânların da hasar gördüğü, binanın bulunduğu caddede yaklaşık üç metre derinliğinde bir çukurun oluştuğu belirtildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, böylelikle NATO'ya bağlı birliklerin Kunduz'da düzenlediği hava saldırısında öldüğü iddia edilen yaklaşık 30 kişinin “intikamını” aldığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün yaptığı açıklamada, Başkonsolosluğun “ağır silahlı teröristlerin saldırısına uğradığını” belirtti. Steinmeier, olayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’nda oluşturulan kriz masasının çalışmalarını dün geceden beri sürdürdüğünü işaret etti.

Afganistan'a destek sürecek

Alman hükümeti Mezar-ı Şerif’teki saldırının ardından da Afganistan’daki çabalarını sürdüreceğini bildirdi. Steinmeier’in sözcüsü Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın veya uluslararası toplumun Afganistan’a yardımı gözden geçireceğini düşünemediğini belirtti. Sözcü ancak böyle bir saldırının tekrarlanmaması için ülkede görev yapanların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunun inceleneceğini dile getirdi.

Almanya, Afganistan'da NATO bünyesinde yürütülen Resolute Support (Kararlı Destek) operasyonuna yaklaşık bin asker ile destek veriyor.

Bunun yanı sıra Almanya’nın kalkınma yardımı yaptığı ülkelerin başında Afganistan geliyor. Eğitim, ekonomi, enerji gibi alanlarda Afganistan’a yılda 250 milyon euro yardım sağlanıyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bütçesinden de ülkedeki çeşitli projelere 180 milyon euro destek sağlanıyor.

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dpa/Reuters/JD/HS