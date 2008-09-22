Almanya'dan Adana'ya eğitim yatırımı

Avrupa'nın en büyük mesleki eğitim okullarından Alman Eckert Schools yetkililerinin, Ortadoğu'ya yakınlığını da dikkate alarak, Adana ya da çevresine mesleki eğitim okulu kurmak için girişimlerde bulundukları bildirildi.



Okulun Türkiye'deki proje ortaklarından Cowboy Turizm direktörleri Aykut Buyruk ve Berkant Eken, Adana Vali Yardımcısı Haluk Sezen ile ziyaret ettikleri Adana Valisi İlhan Atış'tan okulun Adana'ya kazandırılması için destek istediler.



Vali Atış, Adana'ya yapılacak her türlü yatırıma destek verdiklerini, ancak yabancıların Türkiye'de eğitim kurumu açmalarıyla ilgili mevzuatların araştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda Vali Yardımcısı Sezen'e görev verdi.



Eckert Schools proje ortaklarından Aykut Buyruk, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yapılması planlanan yatırımı Adana'ya çekme gayretinde olduklarını bildirdi.



Aykut Buyruk, Adana'nın aslında 2 milyon değil 15 milyon nüfus kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Adana coğrafi konum itibariyle Ortadoğu sınır kapılarına yakın. Karayolu, havayolu ulaşım bağlantılarıyla cazip bir bölge. Burada kurulacak okul sayesinde Ortadoğu'dan eğitim amaçlı turist çekeriz. Adana zaten iklimi ve yaşam koşullarıyla eğitim üssü olabilecek tüm özelliklere sahip bir kent" dedi.



Okulun özellikleri



Buyruk'un verdiği bilgiye göre, Almanya'nın Regensburg kentinde 32 dönüm alanda kurulu bulunan Eckert Okulları çeşitli dallarda mesleki eğitim veren bir kurum. Normal öğrencilerin yanında örneğin geçirdiği bir kaza nedeni ile işini yapamayanlara yeteneklerine uygun yeni bir iş kazandırma görevi de üstleniyor. Yaklaşık 4 bin öğrencisi bulunan okul yüzde 100 iş garantisiyle verdiği mesleki eğitimini tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan "europas" sertifikasıyla taçlandırıyor. Okul, eğitim, konaklama, yiyecek, refakatçi, mesleki ve psikolojik danışmanlık ile bünyesindeki hastanede sağlık hizmetleri veriyor. Okul aynı zamanda rehabilitasyon görevi de üstleniyor. Yaklaşık bin 100 kişinin görev yaptığı okulda 44 bölüm ve 100'den fazla kurs programı iş piyasasının talebine göre düzenleniyor. Tam gün eğitim verilen okulun tüm bölümlerindeki sertifikalar devlet tasdikli.



Okul, düzenli şekilde yöredeki firmalara çok sayıda turlar organize ediyor. Bu turlar, öğrencilere birinci elden büyük işletmelerde bulunan çeşitli organize formları hakkında bilgi aktarıyor ve bu öğrencilere kendilerinin gelecekteki iş hayatının nasıl olacağı hakkında somut bir izlenim veriyor. Okul yönetimi mezun olan öğrencilerin işe yerleşmeleri konusunda da yardımcı oluyor. Belirli bir süre işe yerleşemeyen öğrencileri olduğunda bunu sorgulayarak nedenlerini araştırıyor. Okul, mezun öğrencisi iş sahibi oluncaya kadar desteğini sürdürüyor.

