Almanya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde dün sabaha karşı Türk restoranında çıkan yangında Gaziantepli Ömer Akbay hayatını kaybetti. Yangında 5 kişi de dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Almanya'nın Freiburg kentindeki yangının kundaklama olup olmadığı henüz öğrenilmedi. Yangının gece 01:30'da meydana geldiği açıkladı.

Alman polis ve savcılığı konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Üç çocuk babası Ömer Akbay'ın öldüğü yangında 5 kişi de dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ömer Akbay'ın eşinin hamile olduğu da belirtildi.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu yangınla ilgili polis ve savcılıkla temasa geçtiğini açıkladı.

Anne ve 7 çocuğu ölmüştü

Geçtiğimiz Mayıs ayında Almanya'nın Stuttgart şehri yakınlarındaki Backnang kasabasında Türk bir ailenin yaşadığı apartmanda çıkan yangında 7 çocuk ile anneleri yaşamlarını yitirmişti.

Baden-Württemberg eyaletine bağlı Stuttgart yakınlarındaki Backnang’da çıkan yangın, eski bir deri fabrikası olan, daha sonra konut ve işyerine dönüştürülen binanın ilk katında yaşayan Türk ailenin evinde çıkmıştı. Almanya’da doğup büyüyen, aslen Afyonkarahisarlı olduğu belirtilen Nazlı Özkan (40), çocukları, annesi ve kardeşi yangına uykuda yakalanmıştı.