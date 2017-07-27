Almanya'daki Türkler seçimde kime oy verecek?

Almanya'da Türk kökenli yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor, bunlardan yaklaşık 1 milyon 200 bini eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimlerinde oy kullanacak. Geleneksel olarak bakıldığında Türk kökenli Alman vatandaşları oy tercihini Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) yana kullanıyor. Berlin ile Ankara arasında gittikçe artan siyasi geriliminse bu yıl oy verme davranışında etkili olması bekleniyor, zira Türk kökenli Alman vatandaşlarının büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sempati besliyor.

1. Türk kökenli Alman vatandaşları seçimlerde ne kadar önemli?

Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre 24 Eylül seçimlerinde oy kullanacak yaklaşık 61 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Göçmen gruplarında kamuoyu araştırmalarında uzmanlaşan Data4U adlı enstitünün verilerine göre bunların 1 milyon 250 bini Türk kökenli. Dolayısıyla bu seçmenler bütünün küçük bir parçasını oluşturuyor. Data4U'nun tahminlerine göre 2018 yılından itibaren bu sayıya her yıl 55 bin kişi daha eklenecek. 2030 yılında seçme hakkına sahip olan Türk kökenli Alman vatandaşlarının sayısı şu anki rakamın iki katına ulaşacak.

2. Türk kökenli Alman vatandaşları siyasi olarak nerede konumlanıyor?

Uyum ve Göç Bilirkişi Meclisi'nin (SVR) Kasım 2016 tarihli analizine göre "Almanya'da Türk kökenli göçmenler önceden olduğu gibi sol partilerin bulunduğu yelpazeye belirgin bir eğilim gösteriyor." Analizde bu kesimin sosyal demokrasiye olan yakınlığının sabit olduğu ancak nesil değişikliğiyle birlikte bu eğilimin düşüş kaydettiği belirtiliyor. Türk kökenli Alman vatandaşlarının sadık SPD seçmeni olduğunu kaydeden Data4U Müdürü Umut Karakaş bu durumun Sosyal Demokratların Almanya'ya gelen Türk işçiler için yaptıkları çalışmalarla ilgisi olduğuna dikkat çekiyor. Karakaş Hrıstiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) ise "öncü kültür" tartışmaları ve çifte vatandaşlığı reddeden politik çizgileri nedeniyle eleştirel bakıldığını belirtiyor. Data4U'nun 2013 Federal Meclis seçimleri sonrasında yaptığı temsili ankete göre Türk kökenli seçmenlerin yüzde 64'ü oylarını SPD'ye verdi. İkinci sırayı yüzde 12'lik oy oranıyla Yeşiller ve Sol Parti alırken, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'e (CDU) oy verenlerin oranı sadece yüzde 7 oldu. Ankete göre Türk kökenli Alman vatandaşlarının seçimlere katılımı yüzde 71,5'lik toplam katılımın altında kaldı.

3. Federal Meclis'te hangi partilerin Türkiye kökenli milletvekili var?

Federal Meclis'te bulunan milletvekillerinden 11'i Türkiye kökenli. Bunlardan 5'i SPD milletvekili. Almanya'nın Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı ve SPD Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da bu milletvekilleri arasında. Yeşiller'in Türkiye kökenli 3 milletvekili var, partinin eş başkanı Cem Özdemir de bu milletvekillerinden biri. Federal Meclis'teki en büyük gruba sahip olan Hristiyan Demokratların tek Türk kökenli milletvekili ise şimdiye kadar bu bakımdan bir ilk ve tek olan Cemile Giousouf.

4. Ankara ile Berlin arasındaki krizin seçmen davranışına sonucu ne olabilir?

Almanya'da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu oy tercihini sol partilerden yana kullanmakla birlikte Data4U'nun yaptığı anketlere göre belirgin bir çoğunluk AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Data4U Müdürü Karakaş "Siyasetin yıllardır uyum çalışmalarında eksik kalması nedeniyle Almanyalı Türkler kendilerini ikinci sınıf vatandaş hissediyor. Erdoğan birçok Türk kökenlinin memleketlerine bağlı ve ulusal gurura sahip olduğunu biliyor ve onlara güçlü oldukları duygusu veriyor" diyor. Karakaş meclisteki tüm partilerin Türkiye'ye yönelik eleştirileri paylaştığını o nedenle Türk kökenli Alman vatandaşlarının Alman siyasetinden uzaklaşabileceğini belirtiyor. "Türk kökenli bazı SPD seçmenlerinin Erdoğan'a yönelik eleştiri nedeniyle bu sefer seçim gününü evlerinde geçireceklerini tahmin edebiliyorum" diyen Karakaş Yeşiller'in de Türkiye kökenli adayları olmasına rağmen oy kaybedebileceğini ifade ediyor. Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG Partei) ve Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) gibi göçmenlere hitap eden ve Erdoğan'a yakın sayılan küçük partilerin ise oy potansiyelinin yüksek olmadığını belirten Umut Karakaş Berlin ile Ankara arasındaki gerilimin yükselmesiyle bu durumun değişebileceğini kaydediyor.

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