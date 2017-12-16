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Sağlık

Almanya'daki Türk profesörden guatra ameliyatsız çözüm

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- FRANKFURT Goethe Üniversitesi Nükleer Tıp Kliniği Başhekim Yardımcısı, iki dalda doktora yapan Prof

16 Aralık 2017 16:12

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- FRANKFURT Goethe Üniversitesi Nükleer Tıp Kliniği Başhekim Yardımcısı, iki dalda doktora yapan Prof.Dr.Dr. Hüdayi Korkusuz, guatr hastalarını ameliyatsız mikrodalga yöntemiyle tedavi ettiğini belirtirken, \"Bu tedavi için narkoz, ilaç gerekmiyor. Ve sadece o nodülü yaktığımız için ve guatrın o nodülsüz kalan bezi normal çalıştığı için guatr hormonu gerekmiyor\" dedi.
Prof.Dr.Dr. Hüdayi Korkusuz, tatil için geldiği memleketi Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde, gazetecilere guatr hastalığının tedavisine ilişkin geliştirdiği ve 2012 yılından bu yana uygulanan mikrodalga yönteminden söz etti. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yabancılar Meclisi tarafından başarıları dolayısıyla geçen hafta ödüllendirilen Prof.Dr.Dr. Korkusuz, Sandıklı\'da klinik açıp Türk hastaların da tedavisini yapacağını aktardı. Prof.Dr.Dr. Hüdayi Korkusuz, şöyle dedi:
\"AMELİYATLARDAN 50- 60 BİNİ GEREKSİZ\"
\"Uzman dalım hem radyoloji hem de nükleer tıp. 3 gün önce Almanya\'nın en iyi 20 doktoru arasında seçildim. 2012 yılında ilk kez ameliyatsız, acı vermeden guatr nodüllerini tedavi etmeye başladık. Almanya\'da ve Türkiye\'de aşağı yukarı 20 milyon guatr hastası var. Bu Almanya ve Türkiye\'deki toplam 40 milyon hastadan 100- 120 bin guatr ameliyatı var. Bu ameliyatlarından 50- 60 bini gereksiz. Hem Almanya\'da hem de Türkiye\'de gereksiz. Ameliyat sonrası bu hastalar ömürboyu guatr hormonu kullanıyor. Bu guatr hormonu \'osteoporoz/kemik erimesi\' yapıyor. Ayrıca kalp ve tansiyona zarar verdiği için ölme ihtimali yüzde 25 artıyor. Yani guatr hormonu almak o kadar iyi bir şey değil.\"
\"ÜÇ ALETLE NODÜLLERİ TEDAVİ EDİYORUZ\"
Avrupa\'da ilk kez 2012\'de mikrodalga tedavisini uyguladığını vurgulayan Prof.Dr.Dr. Korkusuz, şöyle dedi:
\"Yani bir mikrodalga cihaz ile guatr olan bölgeyi yaktık. Bu tedavi için narkoz gerekmiyor. İlaç gerekmiyor. Ve sadece o nodülü yaktığımız için ve guatrın o nodülsüz kalan bezi normal çalıştığı için guatr hormonu gerekmiyor. 2014\'te çocukları tedavi etmeye başladık. Şu anda dünya çapında üç aletle guatr nodüllerini tedavi ediyoruz. Mikrodalga, radyo frekans ve eko tedavi. Her hastamıza gereken tedaviyi yapabiliyoruz. Yani büyük nodüllere mikrodalga, küçük nodüllere radyo frekans ve orta nodüllere eko tedavisi uyguluyoruz.\"
\"KENDİ HASTALARIMIZI TEDAVİ ETMEK İSTİYORUZ\"
Şimdiye kadar 450 civarında hastayı bu şekilde tedavi ettiklerini ve 1000 nodülü de yaktıklarını anlatan Prof.Dr.Dr. Hüdayi Korkusuz, şöyle dedi:
\"Benim her zaman gayretim Türkiye\'de çalışmaktı. 2014\'te bir adım attık. Türkiye\'ye geldik. Buradaki hocaları eğittik. Antalya\'da olsun, İstanbul\'da olsun, üniversitede olsun veya tıp fakültesinde olsun. Hocalarımızı eğittik. Ama artık burada, Sandıklı\'da kendi hastamızı tedavi etmek istiyoruz. \'Neden Sandıklı?\' Çünkü biz geldiğimiz toprakları unutmayız. O yüzden halkımıza, vatanımıza hizmet vermek istiyoruz. Sandıklı\'ya klinik açmayı düşünüyorum.\"

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