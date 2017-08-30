Almanya'daki televizyon düellosu seçimin kaderini belirleyebilir

Forsa kamuoyu araştırma şirketi, Almanya'da başbakan adayları Merkel ile Schulz arasında 3 Eylül'de yapılacak televizyon düellosu konusunda bir anket düzenledi. Anketin sonucuna göre, toplam 61,5 milyon seçmenin yüzde 48'i Başbakan ve Hristiyan Demokrat Parti lideri (CDU) Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un televizyonda yapacakları düelloyu izlemek istiyor.

Seçmenin yüzde 22'si ise izleyecekleri televizyon düellosu ertesinde hangi partiye oy vereceklerinin değişebileceğini vurguladılar. Yüzde 22'lik oranın yaklaşık 6,8 milyon seçmene denk geldiği belirtiliyor.

Televizyon düellosu kararsızlar üzerinde etkili olabilir

Televizyon düellosunu izlemek isteyen yüzde 48'lik seçmenin 18-20 yaş grubu içindeki yüzde 50'ye denk gelen kesimi, televizyon düellosunun seçim tercihlerini değiştirebileceğini belirtti. Kararsız seçmenin, yani sandık başına gidip gitmeyecekleri ve hangi partiye oylarını verecekleri belli olmayanların yüzde 43'ü de televizyondaki düellonun seçim eğilimlerini belirleyebileceğini söyledi.

2013 yılında Başbakan Merkel ile Sosyal Demokrat Partili aday Peer Steinbrück arasındaki televizyon düellosunu 18 milyon kişi izlemişti.

Düello öncesinde Hristiyan Birlik partileri önde

Televizyon düellosu öncesinde yapılan kamuoyu anketi sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 38 oranı ile önde gidiyor. Sosyal Demokratlar yüzde 24 ile ikinci parti konumunda. Hem Sol Parti hem de sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ise seçmenden yüzde dokuz oranında oy alıyor. Seçmen anketlerde Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yüzde 8, Yeşiller Partisi'ne ise yüzde 7 oranında oy veriyor.

Almanya'da seçimlerden önceki televizyon düelloları, anketlerde en yüksek oy alan iki partinin adayı arasında yapılıyor.

Başbakanlık yarışında Merkel geçen haftaya göre iki puan kaybetti. Merkel'in en büyük rakibi Schulz'un konumunda ise bir değişiklik olmadı. Eğer başbakan seçmen tarafından doğrudan seçilebilseydi, seçmenin yüzde 23'ü Schulz'u seçeceğini, yüzde 48'i ise Merkel'den yana oy kullanacağını açıkladı.

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Reuters/ÇA,CÖ