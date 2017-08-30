T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki televizyon düellosu seçimin kaderini belirleyebilir

Almanya’da seçmenin yarıya yakını Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz arasında Pazar günü yapılacak televizyon düellosunu izlemeyi düşünüyor.

30 Ağustos 2017 20:53

Forsa kamuoyu araştırma şirketi, Almanya'da başbakan adayları Merkel ile Schulz arasında 3 Eylül'de yapılacak televizyon düellosu konusunda bir anket düzenledi. Anketin sonucuna göre, toplam 61,5 milyon seçmenin yüzde 48'i Başbakan ve Hristiyan Demokrat Parti lideri (CDU) Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un televizyonda yapacakları düelloyu izlemek istiyor.

Seçmenin yüzde 22'si ise izleyecekleri televizyon düellosu ertesinde hangi partiye oy vereceklerinin değişebileceğini vurguladılar. Yüzde 22'lik oranın yaklaşık 6,8 milyon seçmene denk geldiği belirtiliyor.

Televizyon düellosu kararsızlar üzerinde etkili olabilir

Televizyon düellosunu izlemek isteyen yüzde 48'lik seçmenin 18-20 yaş grubu içindeki yüzde 50'ye denk gelen kesimi, televizyon düellosunun seçim tercihlerini değiştirebileceğini belirtti. Kararsız seçmenin, yani sandık başına gidip gitmeyecekleri ve hangi partiye oylarını verecekleri belli olmayanların yüzde 43'ü de televizyondaki düellonun seçim eğilimlerini belirleyebileceğini söyledi.

2013 yılında Başbakan Merkel ile Sosyal Demokrat Partili aday Peer Steinbrück arasındaki televizyon düellosunu 18 milyon kişi izlemişti.

Düello öncesinde Hristiyan Birlik partileri önde

Televizyon düellosu öncesinde yapılan kamuoyu anketi sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 38 oranı ile önde gidiyor. Sosyal Demokratlar yüzde 24 ile ikinci parti konumunda. Hem Sol Parti hem de sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) ise seçmenden yüzde dokuz oranında oy alıyor. Seçmen anketlerde Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yüzde 8, Yeşiller Partisi'ne ise yüzde 7 oranında oy veriyor.

Almanya'da seçimlerden önceki televizyon düelloları, anketlerde en yüksek oy alan iki partinin adayı arasında yapılıyor.

Başbakanlık yarışında Merkel geçen haftaya göre iki puan kaybetti. Merkel'in en büyük rakibi Schulz'un konumunda ise bir değişiklik olmadı. Eğer başbakan seçmen tarafından doğrudan seçilebilseydi, seçmenin yüzde 23'ü Schulz'u seçeceğini, yüzde 48'i ise Merkel'den yana oy kullanacağını açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/ÇA,CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBaşbakan Angela MerkelSosyal Demokrat Parti‘ninMartin SchulzPazarMerkelSchulzEylülBaşbakanHristiyan Demokrat PartiAngela MerkelSosyal Demokrat PartiBaşbakan MerkelSosyal Demokrat PartiliPeer SteinbrückHristiyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24