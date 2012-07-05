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Almanya'daki silahlı saldırıda öldürülen rehineler arasında bir Türk var!

3 rehineyi öldüren kiracı, kız arkadaşı olan 55 yaşındaki kadını öldürdükten sonra intihar etti

05 Temmuz 2012 00:56

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentindeki rehine olayında ölen 5 kişiden birinin Türk olduğu öğrenildi

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentinde rehine dramı yaşandı. Evini boşaltmak istemeyen kiracı 4 kişiyi öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay, kız arkadaşına ait olan ve bir başkası tarafından satın alınan dairede oturan kişinin, daireden çıkmak istememesi üzerine meydana geldi.
 
Evini boşaltmak istemeyen 53 yaşındaki kiracı; ev sahibi, icra memuru ve kapıyı açmak için giden 33 yaşındaki Türk çilingiri rehin aldı.
 
3 rehineyi öldüren kiracı, kız arkadaşı olan 55 yaşındaki kadını öldürdükten sonra intihar etti.
 
Gelen silah sesleri ve yanık kokusu üzerine operasyon düzenleyen polis, evde 5 kişini cesediyle karşılaştı.
 
Saldırganın intihar etmeden önce halıyı ateşe verdiği evde çok sayıda silah bulunduğu bildirildi.
 
 

Eşi hamileydi

 
 
Olayda ölen 33 yaşındaki Türk çilingirin eşinin hamile olduğu bildirildi.
 

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