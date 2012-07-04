T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü, çok sayıda insanı rehin aldı

Karlsruhe kentinde bir evin boşaltılması sırasında, silahlı bir saldırgan görevlilerle birlikte, birden fazla kişiyi rehin aldı

04 Temmuz 2012 16:56

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentinde silahlı bir saldırgan, birden fazla kişiyi rehin aldı. Rehine olayında 5 kişi öldü.

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentinde bir evin boşaltılması sırasında, silahlı bir saldırgan görevlilerle birlikte, birden fazla kişiyi rehin aldı.

Alman polisi bölgeye özel birlikler sevk etti. Alman Bild gazetesi internet sitesinde verdiği haberde, rehine olayında 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Alman polisi, saldırganla şimdiye kadar iletişim kuramadıklarını açıkladı. Görgü tanıkları ise, saldırganda silahla birlikte bir el bombası da olduğunu iddia ediyor.

ETİKETLER

almanyarehinesaldırgan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24