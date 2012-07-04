Almanya'da silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü, çok sayıda insanı rehin aldı

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentinde silahlı bir saldırgan, birden fazla kişiyi rehin aldı. Rehine olayında 5 kişi öldü.

Almanya'nın güneybatısındaki Karlsruhe kentinde bir evin boşaltılması sırasında, silahlı bir saldırgan görevlilerle birlikte, birden fazla kişiyi rehin aldı.

Alman polisi bölgeye özel birlikler sevk etti. Alman Bild gazetesi internet sitesinde verdiği haberde, rehine olayında 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Alman polisi, saldırganla şimdiye kadar iletişim kuramadıklarını açıkladı. Görgü tanıkları ise, saldırganda silahla birlikte bir el bombası da olduğunu iddia ediyor.