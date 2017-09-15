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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'daki Selefilerin sayısı artıyor

Almanya'daki radikal dinci Selefi sayısının 10 bini aştığı öğrenildi. IŞİD saflarında çarpıştıktan sonra Almanya'ya dönenlerin terör eylemlerine kalkışmasından endişe ediliyor.

15 Eylül 2017 15:14

Almanya'daki radikal Selefilerin sayısında artışın sürdüğü bildirildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'na dayandırdığı rakamlara göre Selefilerin sayısı 10 bin 300'e ulaştı. Alman iç istihbaratı 2011 yılında 3 bin 800 Selefinin tespit edildiğini, bu sayının 2015 yılında 8 bin 300'e çıktığını ve 2017 Haziran ayı itibariyle de 10 bini aştığını açıkladı.

Radikal dinci görüşlü kişilerin sayısındaki artışı endişeyle izleyen Alman güvenlik birimleri, İslam'ın en muhafazakâr yorumunu benimseyen Selefiliğin terörizmi besleyen en önemli oluşumlardan biri olduğu görüşünde.

Tehlike dönenlerde

Almanya'da yaşayan 24 bin kişinin aşırı dinci kanada mensup olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik makamlarınca bu grubun içinde çok sayıda tehlikeli kişinin bulunduğu belirtiliyor. "İslamcı terörist" olarak sınıflandırılan gruba dahil yaklaşık bin 800 kişinin bulunduğu ve aralarından 700'ünün her an terör eylemi düzenleme potansiyeli bulunan "tehlikeliler" sınıfında değerlendirildiği belirtiliyor. Bu grupta savaş bölgelerinden Almanya'ya dönenler de bulunuyor.

Alman iç istihbarat teşkilatı son yıllarda 940 radikal İslamcının terör milisi IŞİD'e katılmak üzere Suriye ve Irak'a gittiğini, ancak sayılarının artık artmadığını tespit etmişti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre IŞİD'e katılanların üçte biri Almanya'ya döndü, 147'si ise Suriye ve Irak'ta öldürüldü.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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