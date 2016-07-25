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Dünya

Almanya’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırıda 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı

25 Temmuz 2016 22:45

Almanya’nın Ansbach kentinde meydana gelen ve 3’ü ağır 12 kişinin yaralanmasına yol açan intihar saldırısını IŞİD üstlendi. Alman yetkililer de saldırganın telefonunda IŞİD’e bağlılığını ifade ettiği bir video bulunduğunu açıklamıştı.

İltica başvurusu reddedilen 27 yaşındaki bir Suriyeli tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, telefonunda Arapça bir video bulunan saldırganın IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye bağlılığını açıkladığını kaydetti.

Saldırganın, saldırıyı ’İslam’ın yoluna çıkan Almanlara karşı bir intikam eylemi’ olarak nitelendirdiğini ifade eden Herrmann, “Saldırının İslami arka plana sahip olduğuna dair bir şüphe yok” dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de saldırganla IŞİD arasındaki bağlantı bulunduğunu teyit ederek, gar ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Öte yandan IŞİD’e yakınlığıyla bilinen Amaq haber ajansı da saldırıyı terör örgütünün üstlendiğini duyurdu. Amaq, saldırganı ‘IŞİD’in askeri’ olarak tanımladı.

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