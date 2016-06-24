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Almanya’da öldürülen saldırganın silahı kurusıkı çıktı!

Sinemayı basan saldırgan, öldürülmüştü

24 Haziran 2016 19:35

Almanya'nın Hessen eyaletinde dün hareketli saatler yaşatan sinema saldırganının elindeki tabancanın kurusıkı olduğu açıklandı.

Darmstadt Savcılığı, saldırganın kurusıkı tabancayla sinemayı bastığını ve insanları rehin aldığını duyurdu.

Saldırganın 19 yaşında, anne ve babası İtalyan ile Alman olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Mannheim doğumlu saldırganın Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde kalan Gifhorn yakınlarındaki Sassenburg'da bir arkadaşıyla birlikte yaşadığı da ortaya çıktı.

 

Ne olmuştu?

 

Dün öğleden sonra Hessen eyaleti sınırları içinde kalan Viernheim kasabasında bir alışveriş merkezindeki sinema kompleksini basan saldırgan, içeridekilerini rehin almıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 rehine polis baskınıyla yara almadan kurtarılmıştı. Baskın sırasında özel time mensup polisler, saldırganı öldürmüştü. Savcılık ve polis yetkilileri yaptıkları açıklamada saldırganın terör örgütleriyle bir bağının bulunmadığını açıklarken, meydana gelen baskının siyasi amaçlı olmadığının bilgisini de verdi.

 

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