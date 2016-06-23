Almanya'da sinema salonunda biber gazı atan saldırgan öldürüldü

Almanya'nın güneybatısındaki Viernheim kasabasında bir sinema salonunda silahlı bir kişi tarafından gaz tüfeğiyle ateş açtı.



Saldırgan, salonda rehine olabileceği ihtimaline karşı özel kuvvetler tarafından öldürülürken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği belirtildi. Saldırıyla ilgili haberlere Almanya'da yayın yasağı getirildi.

CNN Türk muhabiri Erhan Merttürk “Yetkililer risk durumunun bilinmediğini söyledi. Yerel saatle 15:00’te meydana geldi. Bir kişi havaya ateş açıyor. Polis tüm bölgeyi kontrol altına almış durumda. İçerideki durumun ne olduğu bilinmiyor” dedi.

Görgü tanıkları, Frankfurt yakınlarındaki kasabada gerçekleştirilen saldırıyı düzenleyen maskeli kişinin elinde bir tabanca ve üzerinde mühimmat kemeri olduğunu söyledi.

Yaralı yok

Ancak Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, saldırgan tarafından yaralanan kimse olmadığını belirtti. Resmi olmayan bilgilere göre, yaralılar polisin operasyon sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Ancak daha sonra bu bilgi de yetkililerce yalanlandı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth, sinema salonundakileri rehin alan tüfekli saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Terör şüphesi yok

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan güvenlik kaynakları, saldırganın, terör bağlantısı olmadığına inanıldığını söyledi.